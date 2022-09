Per la famosa cantante un enorme spavento: cos’è successo al suo aereo mentre era in volo.

Sembrava essere una giornata tranquilla per la cantante ma all’improvviso si è trovata coinvolta in un bruttissimo episodio. Ha raccontato tutto sui social, mostrando le immagini e spiegando cosa stava succedendo. Si è trattato per fortuna di un enorme spavento che non ha avuto delle conseguenze gravi.

Come ha riportato nelle sue storie instagram, qualche giorno fa si trovava in aereo ma a causa del brutto tempo e di un disservizio dell’aeroplano ha rischiato insieme a suo marito di essere coinvolta in un gravissimo incidente. Quando la coppia è partita erano già presenti molte turbolenze, come aveva raccontato attraverso il cellulare, ma subito dopo ha cominciato a piovere ancora più forte e la situazione è andata peggiorando.

Il velivolo è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza, si è schiantato sull’erba ma per fortuna non si è ribaltato. Come sta adesso la cantante e cos’è successo: vediamo che cosa ha raccontato.

Per la cantante si è trattato di un enorme spavento: cos’è successo al suo aereo mentre erano in volo

Per fortuna lo ha raccontato sui social e quindi sta bene, si è trattato soltanto di un bruttissimo spavento che poteva finire in malo modo. La cantante lo ha raccontato sul suo seguitissimo profilo instagram due giorni fa, spiegando per filo e segno che cosa è successo mentre era in volo.

Elettra Lamborghini si trovava con il marito Afrojack, erano in volo su un jet privato e hanno vissuto attimi di terrore. Quando l’aereo è partito vi erano già molte turbolenze ma lei stessa aveva detto che era comunque tutto ‘ok’. Poco dopo la situazione è peggiorata, ha cominciato a piovere forte tanto che la coppia si è trovata nel bel mezzo della tormenta: “Ci troviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare tantissimo, abbiamo iniziato a ca**** addosso”, ha detto Elettra nelle storie. A quanto pare il pilota ha dovuto fare un atterraggio di emergenza nella pista e ad un certo punto, come spiega, ha urlato: “Il pilota ha iniziato ad urlare ‘i freni non funzionano’.

Il velivolo si è schiantato sull’erba, fortunatamente non si è ribaltato ma ha frenato: “Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole”, ha riportato. Subito dopo, Elettra insieme al marito Afrojack si è recata al distretto di polizia per spiegare quanto accaduto. Ed è proprio lì che ha scattato una foto con l’uomo, rassicurando tutti di stare bene e al sicuro. Per la coppia si è trattato di un terribile episodio che poteva risolversi in gravi conseguenze. Per fortuna sono sani e salvi e al sicuro, come lei stessa ha fatto sapere.