Tim e Melyza di 90 giorni per innamorarsi, colpo di scena clamoroso: tutti di stucco

Ricordate Tim e Melyza di 90 giorni per innamorarsi? Clamoroso colpo di scena: sono rimasti tutti di stucco di fronte a questa notizia.

Siamo certi che anche voi – così come noi – resterete davvero di stucco quando verrete a sapere di tutto quello che è successo a Tim e Melyza di 90 giorni per innamorarsi. I due, come ricorderete, hanno scelto di partecipare al famosissimo programma di Real Time, ma sin da subito hanno dimostrato di essere completamente diversi dai loro altri ‘colleghi’.

In tantissimi si sono affezionati alla storia di Tim e Melyza durante 90 giorni per innamorarsi e in altrettanto numerosi sono coloro che – ad oggi – sono curiosi di sapere che fine hanno fatto dopo il programma. Cos’è successo alla famosissima coppia? Anche loro come Juliana e Michael hanno intrapreso due strade completamente differenti tra di loro. O – come Sumit e Jenny – fanno ancora coppia fissa? Abbiamo rintracciato entrambi sui loro rispettivi canali social ed abbiamo scoperto tutto quello che è successo una volta spenti i riflettori. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vi diamo, però, qualche piccola anticipazione: è successo l’inimmaginabile.

Cos’è successo a Tim e Melyza dopo 90 giorni per innamorarsi: notizia shock!

La storia di Tim e Melyza ha dell’incredibile! I due, stando a quanto si apprende dai loro racconti fatti dinanzi alle telecamere di 90 giorni per innamorarsi, si sono conosciuti in un bar ed hanno iniziato a frequentarsi. La distanza, però, non era a loro favore ed hanno così scelto di prendere parte al famosissimo programma di Real Time. Cos’è successo, però, durante la loro esperienza? Purtroppo, l’impensabile! Seppure fossero realmente intenzionati a stare insieme e a vivere la loro storia d’amore, Tim e Melyza hanno dovuto intraprendere due strade completamente diverse tra loro molto presto. Il motivo? La risposta è semplicissima: il giovane ha confessato di aver tradito la sua compagna. Una rivelazione shock, da come si può chiaramente comprendere, e che portato ad una drastica decisione: la separazione!

Dopo aver confessato di averla tradita, quindi, Tim e Melyza hanno scelto di separarsi. Cos’è successo dopo? Clamoroso colpo di scena! I due, ad oggi, sembrerebbero essere ritornati insieme. Ve lo sareste mai immaginati? Noi assolutamente no, ma questo significa che il loro amore è superiore a qualsiasi altra cosa. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Rintracciandoli sui loro rispettivi canali social, infatti, abbiamo scoperto che nei mesi scorsi il giovane Tim ha chiesto la mano della sua fidanzata. Avete letto proprio bene, si: i due sono pronti a convolare a nozze! Certo, non abbiamo notizie sul matrimonio e né sulla data, ma si può chiaramente comprendere che si tratta di un clamoroso colpo di scena.

Siete felici per loro?