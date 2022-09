Uomini e Donne, ricordate la corteggiatrice non scelta da Andrea Cerioli? Eccola oggi dopo alcuni anni.

Manca pochissimo all’inizio di una nuova, ricchissima, edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi partirà esattamente tra una settimana e noi non vediamo l’ora di emozionarci con le nuove storie d’amore che nasceranno in studio. E tra le coppie più belle della storia del programma c’è, senza dubbio, quella formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

Il bolognese ha trovato la sua metà proprio grazie alla trasmissione di Canale 5: la scelta è andata in onda nel gennaio del 2019 e, da quel momento, Andrea ed Arianno sono più uniti che mai. Come tutti sanno, però, ogni scelta prevede una corteggiatrice felice e, purtroppo, un’altra corteggiatrice delusa! Tutti ricordiamo il momento in cui Andrea ha rivelato i suoi sentimenti ad Arianna, ma ricordate chi era la ‘rivale’ della Cirrincione? Eccola oggi dopo tre anni.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli è felicemente legato ad Arianna: chi era la corteggiatrice non scelta

Niente lieto fine alla sua prima esperienza a Uomini e Donna, ma la seconda volta è stata quella giusta. I fan più attenti ricorderanno che Andrea Cerioli aveva già vestito i panni di tronista qualche anno prima, ma senza successo: il tronista decise di ritirarsi, per poi iniziare una relazione con la sua ex corteggiatrice, Valentina Rapisarda, fuori dal programma. Relazione che, dopo qualche anno, è terminata, ma il vero amore Andrea lo ha trovato alla sua seconda occasione a Uomini e Donne.

Quando Andrea ha incontrato Arianna Cirrincione ha capito subito che sarebbe stata lei la donna con cui uscire dallo studio. E, per questo, il tronista decise dare la scelta prima del tempo, per non prendere in giro le altre corteggiatrici e viversi a pieno il sentimento che già provava per Arianna. A questo proposito, ricordate la corteggiatrice che fu ‘rifiutata’ dal bel Cerioli? Si tratta di Federica Spano, classe 1995, originaria di Roma: una delle corteggiatrici più amate dal pubblico del programma. Schietta e diretta, oltre che bellissima, Federica fece breccia nel cuore dei telespettatori, ma per lei niente lieto fine nello studio di Uomini e Donne.

Grazie alla partecipazione al programma di Canale 5, Federica ha raggiunto una grande popolarità e ancora oggi è seguita da migliaia di fan. Il suo canale Instagram conta ben 173 mila followers ed è proprio lì che condivide diverse foto delle sue giornate. Ecco uno dei selfie condivisi di recente sul suo profilo:

Eh si, Federica è incantevole come sempre. E voi, ricordavate la sua esperienza a Uomini e Donne? Non dimenticate l’appuntamento con le nuove puntate, da lunedì 19 settembre 2022: le anticipazioni promettono scintille sin dalle prime registrazioni.