Colpo di scena a Beautiful, arriva Nikki: è l’ex moglie di un amato protagonista della soap opera americana.

In Beautiful i colpi di scena non mancano mai. Grazie ai continui intrighi, la soap opera americana tiene incollati allo schermo milioni e milioni di persone da ben 35 anni. E, ben presto, arriverà un nuovo misterioso personaggio a Los Angeles…

Nelle puntate americane, il personaggio entrerà in scena prossimamente, ma dovremo attendere un bel po’ di mesi affinché arrivi nel nostro Paese. Se non temete spoiler, però, vi riveliamo tutto sulla new entry che, in realtà, non è affatto un volto sconosciuto… È l’ex moglie di uno dei personaggi più amati e discussi di Beautiful! Scopriamo tutti i dettagli.

Beautiful, arriva Nikki Newman: non è un volto sconosciuto

Tra le puntate americane di Beautiful e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo scoprire in anteprima cosa sta accadendo oltreoceano. E Tv Soap ci rivela che ben presto nella soap arriverà un nuovo personaggio! Un personaggio che, però, non è del tutto sconosciuto! Di chi stiamo parlato?

Di Nikki Newman, che è da ben 40 anni è la protagonista assoluta della soap sorella di Beautiful, The Young and the Restless, ovvero Febbre d’amore. Come spesso avviene tra le due serie, i personaggi passano da una soap all’altra e le trame si intrecciano! Al momento, ad esempio, tra i protagonisti di Febbre d’amore c’è la giovane Sally Spectra, per anni protagonista di Beautiful. Ma chi è Nikki e perché arriverà a Beautiful?

Ebbene, il personaggio è strettamente legato ad uno dei protagonisti di Beautiful: i due si incontrarono diversi anni fa, proprio quando lui è passato a Febbre d’amore. Di chi si tratta? Di Deacon Sharpe, che è apparso nella soap sorella di Beautiful dal 2009 al 2012. In questi anni, a Genova City, Deacon ne ha combinate di tutti i colori e, tra le altre cose, ha sposato Nikki! I due hanno diverse cose in sospeso e le chiariranno proprio adesso, in questo “scambio di soap”: anche Deacon, infatti, approderà nuovamente a Febbre d’amore, in occasione dei 50 anni della soap opera. Successivamente, invece, sarà Nikki ad arrivare a Los Angeles, dove ritroverà Deacon, ma non solo.

Secondo le anticipazioni, la Newman, interpretata dal 1979 da Melody Thomas Scott, interagirà con diversi personaggi della soap, tra cui Eric Forrester: i due si sono incontrati in Febbre d’amore, quando anche il patriarca dei Forrester andò in visita a Genova City.

“Fare parte della famiglia Bell non è una cosa che ho mai dato per scontata e sono stata dunque onorata quando Brad Bell ha deciso di coinvolgere me”, ha commentato l’attrice, felicissima di approdare finalmente a Beautiful. Noi non vediamo l’ora di vedere questo ‘scambio’, e voi?