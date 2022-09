Vi ricordate di Gamze In Daydreamer? Ecco l’attrice fuori dal set in uno scatto mai visto prima.

La storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto da centro di Daydreamer-Le ali del sogno. La giovane grazie a sua sorella Leyla inizia a lavorare nell’azienda di proprietà Divit. Il suo arrivo coincide con la festa di anniversario dell’attività e anche con il ritorno di Can. L’incontro fra i due avviene per caso.

Nel giorno della festa Sanem si ritrova in una sala del teatro al buio dove più avanti c’è il fotografo. Quest’ultimo credendo fosse la sua fidanzata Polen, la tira a sè e la bacia. A quel punto lei scappa via. Ma dopo quel bacio non farà altro che pensare al suo Albatros, il nome con il quale lo identifica. Cosa che succederà anche per Can. Il tempo porterà alla luce il loro amore. Entrambi nel corso della storia dimostrano di provare una certa gelosia.

Succede quando arriva Ceyda in azienda e Sanem con piccoli gesti cerca di controllare la situazione o nel caso contrario, con Yigit. C’è anche l’arrivo di Gamze, vecchia amica dell’uomo, che sembra mettere in allarme la scrittrice. Questo personaggio non è stato presente per molto tempo. Arriva in azienda per progetti di lavoro e incontra Can. Sapete chi è l’attrice che l’ha portato in scena? Vi mostriamo un suo scatto social.

In Daydreamer ha interpretato Gamze: ecco com’è oggi l’attrice in questo scatto social

Nella storia di Daydreamer abbiamo visto che l’amore tra Can e Sanem è stato turbato da molti personaggi. Huma, per esempio, la mamma del fotografo, ha cercato di allontanare i due, non vedendo di buon occhio la giovane con il figlio. C’è stata anche Polen che ha tentato di riconquistare il suo ex fidanzato.

Yigit, ad un certo punto, ha iniziato a provare una sorta di ossessione per la scrittrice. Lancia addirittura il suo libro nel fuoco e fa credere che sia stato il fotografo. Il personaggio in foto è Gamze, una vecchia amica dell’uomo. Arriva nell’azienda per intraprendere dei progetti e incontra Can, suo vecchio amico. I due si salutano e si abbracciano, cosa che provoca la gelosia di Sanem. Ricorderete la scena, quando quest’ultima porta il tè cerca di osservare e capire cosa c’è in realtà tra i due. Questo personaggio non è stato molto presente: sapete chi è l’attrice che lo ha interpretato?

Asli Melisa Uzun ha portato in scena Gamze. L’attrice è giovanissima, ed è anche una ballerina e una modella. In questo scatto social appare un po’ diversa da come l’abbiamo vista nella serie tv, ha un’acconciatura e un trucco differente ma è sempre molto alla moda. Grazie a questo ruolo abbiamo anche noi avuto modo di conoscerla.