“Non me la sono sentita”: salta la sua partecipazione al GF Vip, il motivo

“Non me la sono sentita”: salta la sua partecipazione al GF Vip; a spiegare il motivo è stata lei attraverso il suo canale Instagram.

Manca esattamente una settimana all’inizio di una nuova, attesissima, edizione del GF Vip. Si tratta dell’edizione numero 7 della versione del reality dedicata ai personaggi famosi e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi ‘vipponi’ della casa.

I nomi dei concorrenti ufficiali, quest’anno, saranno rivelati soltanto in diretta, lunedì 19 settembre 2022, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni. Al momento, infatti, sono stati annunciati soltanto due concorrenti ufficiali, Giovanni Ciacci e Wilma Goich, ai quali si unisce Pamela Prati, che ha anticipato la sua partecipazione in un’intervista a Chi. Sul resto del cast, però, sono trapelati infiniti indizi ed indiscrezioni. In attesa di scoprire chi entrerà effettivamente nella Casa più spiata della tv, vi parliamo di chi sicuramente non lo farà. A sorpresa, infatti, è saltata la partecipazione di una possibile concorrente e a spiegarne il motivo è stata proprio lei, attraverso il suo canale Instgram. Ecco cosa ha raccontato.

Non sarà al GF Vip: la sua partecipazione salta, ecco perché

Da Antonino Spinalbese a Carolina Marconi, da Patrizia Rossetti a Ginevra Lamborghini. Sono davvero tanti i nomi dei presunti ‘vipponi’ che popoleranno la casa del GF Vip dal prossimo lunedì. Per scoprire quale tra le indiscrezioni sarà confermata, però, ci tocca attendere la prima puntata in diretta, prevista per il 19 settembre 2022. Diretta dove, sicuramente, non ci sarà una delle opinioniste più in vista del momento.

La sua partecipazione al reality show di Canale 5, a un certo punto, è stata data per certa ed è stata lei stessa a confermare che era tutto vero. Cosa è successo, quindi? A spiegare tutto è stata proprio Patrizia Groppelli, attraverso un post condiviso sul suo canale Instagram. Un post nel quale l’opinionista ha rivelato di aver trascorso un’estate complicata: “Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha richiesto molte delle mie energie”. La Groppelli spiega, inoltre, che il suo amato cane Aristotele è si è dovuto sottoporre ad un’altra operazione.

L’opinionista sottolinea come le voci della sua partecipazione al GF fossero vere: dopo un’iniziale esitazione a maggio, Patrizia aveva deciso di accettare in estate, prima che le condizioni del suo papà si aggravassero. Questo ha spinto l’opinionista ha rifiutare la proposta di Signorini: “Non me la sono più sentita, e mi è dispiaciuto molto, ogni scelta comporta dolore, ma non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia in un momento in cui è necessario restare uniti e aiutarci a vicenda”.

La Groppelli spiega che entrare in casa senza lo spirito giusto sarebbe stato deleterio anche per gli altri concorrenti: “Non me la sono sentita di portarmi dietro le mie preoccupazioni, in questo momento ancora non riesco a barattare sorrisi con nessuno.” L’opinionista esprime anche il suo rammarico per aver messo in difficoltà la produzione del reality e chi aveva creduto in lei, “È andata così”.

Non possiamo che mandare un forte abbraccio a Patrizia Groppelli, che possiamo seguire come opinionista a Mattino Cinque. I nostri migliori auguri affinché tutto si risolva per il meglio.