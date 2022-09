Aveva rinunciato a fare l’attrice ma a Venezia ha ricevuto un premio importantissimo

Aveva rinunciato a fare l’attrice ma alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ha ricevuto un premio importantissimo.

“A chiunque possieda un sogno, vorrei dire di non arrendersi”. Queste la parole che l’attrice, visibilmente commossa, ha rivolto a tutti, durante la cerimonia di premiazione della 79esima mostra del Cinema di Venezia. Per lei, il prestigioso premio come Miglior Attrice nella sezione Orizzionti.

Una grande soddisfazione per l’attrice, che dedica il premio agli uomini della sua vita, il figlio e il suo papà. Un premio inaspettato per l’attrice, che ha preso parte a questo film in un momento delicato: “Ero in una fase della vita in cui avevo rinunciato ad essere attrice ma non di essere artista”. Scopriamo tutti i dettagli sulla splendida notizia che riguarda l’attrice, che di recente abbiamo visto nel cast de L’Isola dei famosi.

“Avevo rinunciato ad essere attrice”: per lei un prestigioso premio a Venezia79

“Mi sono stupita quando mi hanno proposto di fare un film su di me. Io ho dato tutto per questo film e mi sono messa a nudo nell’anima”. Queste le parole di Vera Gemma, protagonista del film Vera, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel. Film per il quale la figlia del celebre Giuliano Gemma ha vinto il premio come migliore attrice nella sezione Orizzonti a Venezia79. Ed è al padre Giuliano e all’amatissimo figlio Maximus, gli uomini più importanti della sua vita, che Vera ha dedicato questo prestigioso premio. “Vorrei che mio padre Giuliano sapesse di questo film, ma credo che in qualche modo lui lo sappia”, ha aggiunto l’attrice.

Attrice che ha rivelato che proprio quando le è arrivata la proposta di fare questo film, si trovava in una fase in cui aveva deciso di dire basta al cinema. Accanto alla carriera di attrice, iniziata quando aveva solo 16 anni, di recente Vera Gemma è diventata un amatissimo personaggio televisivo. Nel 2020 ha partecipato a Pechino Express, in coppia con Asia Argento, che ha recitato anche nel film Vera. Nel 2021 è stata, invece, una grande protagonista de L’Isola Dei Famosi, reality dove si è distinta per la sua forza e la sua schiettezza. E all’Isola è tornata anche lo scorso maggio, nell’ultima edizione, come guest star insieme a Soleil Sorge: le due sono sbarcate in Honduras nelle vesti di ‘piratesse’.

In una recente intervista a Superguida Tv, Vera Gemma ha rivelato di essere pronta a tornare in tv, se le proposte ricevute faranno al caso suo: “C’è da dire che ho anche un figlio che mantengo da sola e quindi la televisione consente un guadagno abbastanza veloce e facile. Alla televisione sono riconoscente anche se il mio amore rimane il cinema”. A voi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?