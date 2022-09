Uomini e Donne, già finita tra di loro: hanno deciso di mettere un punto; cosa è successo tra i due protagonisti della trasmissione di Canale 5.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 è pronto a tornare in onda a partire da lunedì 19 settembre 2022. Nuovi tronisti e nuove emozioni, ma qualcosa è già andato storto per alcuni dei protagonisti.

Come sappiamo, tra le registrazioni e la messa in onda delle puntata in tv trascorrono diversi giorni, ma grazie alle anticipazioni possiamo scoprire in anteprima cosa è successo in studio. E, nella registrazione che si è tenuta ieri, lunedì 12 settembre 2022, una conoscenza appena iniziata è già giunta al capolinea… Se non temete spoiler, continuate a leggere!

È già finita tra i due protagonisti del trono Over di Uomini e Donne: le anticipazioni

Un inizio scoppiettante per Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi partirà col botto, con tantissimi colpi di scena e sorprese. In una delle registrazioni delle prime puntate, tornerà un’amatissima coppia nata nel programma, per parlare della recente rottura. Ed è proprio in questa occasione che, in studio, tornerà anche una storica dama del trono Over. Il motivo? È stata beccata a cena proprio con l’ex tronista! Avete capito di chi stiamo parlando?

Si, si tratta proprio di Roberta Di Padua, che torna in studio per un confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi. L’ex tronista pugliese è tornato single e, nelle scorse settimane, è uscito a cena proprio con Roberta. Tra i due, però, non sembra esserci più di un’amicizia. Anche perché, poco dopo, Roberta ha accettato l’invito a cena di Alessandro Vicinanza, cavaliere del trono Over, ex fiamma di Ida Platano. Dopo aver dato, invano, una nuova possibilità alla conoscenza con Ida, Alessandro ha deciso di uscire con Roberta e quest’ultima ha accettato. Ma come è andata tra di loro?

Ebbene, è proprio quello di cui volevamo parlarvi: come riportato da Uomini e Donne Classico e Over, la conoscenza tra Roberta e Alessandro è già terminata! I due sono usciti a cena, ma dopo una sola serata hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Roberta, però, resterà in trasmissione, nel parterre femminile del trono Over. Sempre dalle anticipazioni, si legge che, quando Alessandro e Roberta erano al centro dello studio, c’è stato un battibecco tra quest’ultima e Ida Platano. Le due si sono chiarite grazie all’intervento di Maria De Filippi.

Per scoprire tutti i dettagli bisognerà attendere la messa in onda delle puntate ma una cosa è certa: ne vedremo delle belle! Appuntamento a lunedì 19 settembre 2022 per l’inizio di una nuova emozionante stagione. Noi non vediamo l’ora, e voi?