Beautiful Anticipazioni, Ridge dovrà prendere una drastica decisione: cambierà tutto

Beautiful Anticipazioni, Ridge Forrester dovrà prendere una drastica decisione: cambierà tutto nelle prossime puntate della soap.

I colpi di scena non mancano mai a Beautiful. La soap opera tiene compagnia al pubblico di tutto il mondo da ben 35 anni, narrando le vicende della mitica famiglia Forrester. E, tra i protagonisti assoluti della serie, sin dalla prima puntata c’è lui, Ridge Forrester.

A interpretare il famoso stilista, dal 2012, ci pensa Thorsten Kaye, che ha sostituito lo storico Ronn Moss. E, come sempre, Ridge è al centro della trama della soap, soprattutto per quanto riguarda le sue vicende amorose. Al momento, nelle puntate attualmente in onda in Italia, lo stilista è al fianco di Brooke Logan, il suo grande amore. Ben presto, però, accadrà qualcosa di sconvolgente e il Forrester si ritroverà davanti a un difficile bivio. Se non temete spoiler e volete scoprire di cosa si tratta, siete nel posto giusto!

Beautiful anticipazioni, la decisione di Ridge Forrester sul suo futuro

Ridge Forrester è, sin dal primo episodio in assoluto, uno dei personaggi principali di Beautiful. E, per 35 anni, le sue vicende sentimentali hanno appassionato i telespettatori di tutto il mondo. Il suo grande amore, da sempre, è Brooke Logan, ma i fan della soap non potrebbero mai dimenticare l’altra donna della vita di Ridge. Si, parliamo proprio di Taylor Hayes, mamma di Steffy e Thomas. La donna è stata nominata proprio nelle recenti puntate italiane: Steffy e Finn, infatti, hanno deciso di chiamare il proprio bambino proprio Hayes, in onore della nonna. Ma la nonna dove si trova?

Ebbene, Taylor sta per fare il suo ritorno a Los Angeles! E, nonostante inizialmente abbia messo in chiaro di non voler interferire nel matrimonio tra Ridge e Brooke, ben presto nascerà nuovamente il triangolo più famoso della storia di Beautiful! Ridge e Taylor, infatti, si avvicineranno sempre di più quando lo stilista farà una scoperta shock riguardo Brooke. Quest’ultima, infatti, si lascerà andare tra le braccia del suo ex, Deacon Sharpe ( si, anche lui ben presto tornerà nella soap!) e tra i due ci sarà anche un bacio. Quello che Ridge non sa è che dietro il ‘tradimento’ c’è lo zampino di Sheila Carter, che farà letteralmente ubriacare Brooke per indurla a passare la notte con Deacon.

Ridge, però, non sa tutto questo e quando vedrà la moglie sempre più vicina a Deacon si lascerà andare a sua volta alla ritrovata passione con la sua ex, Taylor. Tra quest’ultima e Ridge ci sarà un bacio appassionato! Per la gioia di Steffy e Thomas, che, neanche molto velatamente, fanno il tifo per il ritorno di fiamma tra i propri genitori: per loro, Taylor è sempre stata la donna giusta per Ridge. A questo punto, però, cosa deciderà di fare Ridge?

Lo stilista deciderà di recuperare il suo matrimonio con Brooke o inizierà una nuova storia con Taylor? Continuate a seguirci per sapere di più.