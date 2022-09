Terribile notizia per l’ex concorrente del Grande Fratello: grave incidente

Dramma per l’ex concorrente del Grande Fratello la cui vita è stata stravolta da un terribile incidente: ha raccontato tutto sui social.

Con un post pubblicato su Instagram, l’ex protagonista del Grande Fratello ha rivelato ai follower il bruttissimo imprevisto che gli è accaduto, a quanto pare, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre. Un episodio che reca con sé gravi conseguenze e da cui non sarà facile ripartire.

Lui è un volto noto della tv da parecchi anni: il pubblico lo ha conosciuto come concorrente di una delle edizioni più ricordate dello storico reality di Canale 5. Proprio lì, da dove tutto è cominciato, è tornato qualche anno fa con altri due ex protagonisti del programma, ma quella seconda esperienza non andò a buon fine. Fu infatti squalificato il giorno 6 a causa di frasi ritenute inaccettabili dal Grande Fratello.

Finora, comunque, la televisione per lui è stata solo una parentesi. E anche, naturalmente, un’ottima fonte di guadagno. Soprattutto dopo la sua prima partecipazione al GF, quando per un lungo periodo fu invitato come ospite in tantissime trasmissioni. Con quei soldi, riuscì ad aprire delle pizzerie che si è dedicato a gestire in questi anni. Ora, per, un terribile incendio ha distrutto uno di quei locali e lui ha aggiornato i seguaci tramite social su quanto accaduto.

Distrutta l’attività dell’ex concorrente del Grande Fratello: incidente devastante

I più esperti del famoso reality targato Mediaset avranno certamente capito che l’ex gieffino in questione è Salvo Veneziano, indimenticabile protagonista della prima edizione del GF dove si classificò terzo in finale. Come quasi tutti gli altri componenti del cast, anche il piazzaiolo siciliano riscosse un successo enorme e divenne per molto tempo richiestissimo in tv.

Nel 2020 tornò nella casa più spiata d’Italia, ma stavolta come concorrente del GF Vip 4. Come anticipato, fu poi espulso dal gioco solo dopo 6 giorni. E’ proprio lui che ha raccontato via Instagram dell’incendio che ha distrutto una delle sue pizzerie, precisamente l’Officina della Pizza di via Molino Arese in Frazione Molinella a Cesano Maderno.

“Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività”, ha scritto l’imprenditore siciliano nella didascalia di una galleria di foto che mostrano il suo locale devastato dalle fiamme. E’ Il Cittadino di Monza e Brianza a riportare che l’incidente sarebbe avvenuto tra l’11 e il 12 settembre.

In base alle ricostruzioni delle forze dell’ordine che stanno procedendo con le indagini, quando è divampato l’incendio il locale era chiuso e dentro non c’era nessuno. Non ci sono state vittime, ma una donna di 85 anni è risultata intossicata dal fumo ed è stata portata in ospedale. Inoltre, gli inquilini dei quattro appartamenti al piano superiore hanno dovuto sgomberare le loro abitazioni. Veneziano ha precisato nel suo post che “non è stato un incendio doloso”.

In bocca al lupo all’ex gieffino in questa difficile fase di ripartenza.