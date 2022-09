Gf Vip, l’ex concorrente si prepara a nuovi ruoli: cosa la aspetta

L’ex amatissima concorrente del GF Vip si prepara ai nuovi ruoli ruoli che l’aspettano: avete visto anche voi cosa sta per accaderle?

Era già famosissima ancora prima di prendere parte al GF Vip, ma è da quando ha preso parte al reality di Canale 5 che la sua popolarità è aumentata sempre di più. È proprio grazie al programma condotto da Alfonso Signorini che la giovane concorrente non solo ha avuto di chiudere definitivamente col passato, ma si è fatta conoscere dal pubblico italiano sotto tutti i punti di vista.

Se l’annuncio dell’ex concorrente del Grande Fratello ha colto tutti di sorpresa, anche la parole di un’ex vippona del reality non sono state affatto da meno. È proprio attraverso una serie di IG Stories caricate sul suo canale social ufficiale che la giovanissima attrice non ha potuto fare a meno di svelare al suo pubblico i nuovi ruoli che le spetteranno in questa prossima stagione televisiva.

Fino a qualche tempo fa, è stato il volto di un famoso programma web, facendosi conoscere anche come conduttrice, ma nei prossimi giorni l’ex concorrente del GF Vip non solo compirà il suo debutto in una nuova trasmissione tv, ma pubblicherà il suo primo libro.

Nuovi ruoli per l’ex concorrente del GF Vip: è pazza di gioia!

Non vede l’ora di cimentarsi in nuovi ruoli e così l’ex concorrente del GF Vip non ha potuto fare a meno di annunciare tutto quello che le bolle in pentola e che sta per arrivare. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, non solo l’ex Vippona è pronta a farsi amare e conoscere in un programma Rai di successo, ma è decisa a far conoscere la sua storia a tantissime persone. A partire dal 27 settembre prossimo, infatti, è disponibile in tutte le librerie italiane il suo primo libro, ma per chi volesse essere tra i primi ad acquistarlo, può pre-ordinarlo direttamente su Amazon. Parliamo proprio di lei: Rosalinda Cannavò!

Il Grande Fratello Vip è servito tantissimo a Rosalinda Cannavò! In tantissimi, infatti, ricordano quando l’attrice siciliana ha raccontato la sua storia – a partire dalla lotta contro l’anoressia fino alla finta storia d’amore con Gabriel Garko – lasciando tutti di stucco. Dopo il reality di Canale 5, Rosalinda è completamente rinata. E, dopo aver sfoggiato le sue armi da conduttrice di Casa Chi, è pronta a ritornare in tv con nuovi ruoli. Tra qualche settimana, infatti, non solo farà parte del cast di Tale e quale show insieme a tanti altri volti noti del piccolo schermo, ma debutterà nel mondo dell’editoria col suo primo libro.

Intitolato ‘Il riflesso di me’, Rosalinda Cannavò racconta uno dei momenti più difficili della sua vita: la lotta contro l’anoressia! Un ‘viaggio’ drammatico, quello compiuto dall’attrice siciliana nel portare a galla eventi traumatici, ma che ha percorso insieme ad Andrea Zenga.

La storia d’amore con Andrea Zenga

Il GF Vip non le è servito solo per ritrovare se stessa, ma anche per trovare l’amore. Conosciuto all’interno della casa di Cinecittà, Rosalinda continua a viversi alla grande la storia d’amore con Andrea Zenga. I due vivono insieme e sognano di mettere su famiglia.

Augurissimi ad entrambi!