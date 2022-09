Sharon Stone si mostra al naturale e in bikini a 64 anni: la bellezza non ha età; lo scatto fa il pieno di likes.

Bellezza, eleganza e talento. Sharon Stone è una delle attrici più apprezzate di sempre e, forse non tutti lo sanno, è super attiva anche sui social. Il canale Instagram ufficiale dell’artista statunitense è seguito da ben 3 milioni e 300 mila followers ed è proprio con loro che, qualche settimana fa, la Stone ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato.

“Perché mi metto sempre in forma quando l’estate è finita?”, ha scritto l’attrice come didascalia allo scatto, condiviso sui social a fine agosto. E, in effetti, l’attrice appare in forma smagliante nel suo bikini multicolor. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post, che ha letteralmente incantato i fan di tutto il mondo: curiosi di vedere lo scatto? Siete nel posto giusto.

Sharon Stone incanta tutti con lo scatto in bikini: pioggia di complimenti per lei

Zero trucco e addosso solo un micro bikini: Sharon Stone si mostra completamente al naturale sui social, incantando i followers. All’età di 64 anni, l’attrice di Basic Instinct lascia tutti senza fiato con lo scatto condiviso a fine estate su Instagram. Uno selfie allo specchio, che la star ha scattato mentre indossava un costume super colorato, caratterizzato da triangolini e slip con laccetti laterali. Un modello che mette in risalto il fisico tonico dell’attrice, che a più di 60 anni è più bella che mai.

Allo scatto, l’attrice ha allegato una frase simpatica, sottolineando come tornasse in forma sempre al termine della bella stagione. Lo scatto, come avviene praticamente sempre quando si tratta di Sharon Stone, ha ottenuto il pieno migliaia e migliaia di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per lei. Che si conferma un’icona di bellezza e charme anche all’età di 64 anni. Curiosi di vedere la foto di Sharon Stone diventata virale in tutto il mondo? Date un’occhiata:

Eh si, uno scatto incantevole, che ha letteralmente conquistato il web. Il fisico scolpito dell’attrice ha colpito tutti, ma non solo: Sharon è radiosa col suo immancabile sorriso e pochissimo make up. Una versione ‘acqua e sapone’ che ha conquistato tutti e che dimostra come la vera bellezza non abbia bisogno di alcun trucco e resista al trascorrere del tempo. Ma come fa a mantenersi in forma? A rivelarlo è stata proprio la star, in un’intervista dello scorso anno a Vogue, a cui ha rivelato che il segreto è muoversi. E non necessariamente in palestra, alzando pesi: “Periodicamente, durante il giorno, mi limito a muovere il mio corpo. Lo faccio quando sono sul set”, spiega l’attrice, che sottolinea come sia possibile allenarsi in ogni momento. E, c’è da dirlo, i risultati sono straordinari.