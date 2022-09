“Ho tentato di uccidere una persona”: confessione shock del noto personaggio televisivo

Confessione shock del famoso volto dello spettacolo che, al Corriere della Sera, ha rivelato retroscena inediti della sua vita privata.

E’ una dei volti più amati del cinema italiano e la sua carriera è costellata di film realizzati al fianco di registi ed attori del calibro di Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica e tanti altri. Compreso l’indimenticabile Federico Fellini, conosciuto sul set di 8 e 1/2.

Del compianto regista e del grande amore che li ha tenuti legati clandestinamente per tanti anni ha parlato più volte in tv e lo ha fatto anche nel corso della recente intervista concessa al Corriere della Sera. “Ho amato e amo infinitamente Federico, per me è come se ci fosse ancora. È dentro di me”, dice ancora adesso.

La sua indole originale, frizzante e in un certo senso spiazzante, l’ha resa amatissima dal pubblico che l’ha sempre apprezzata anche sul piccolo schermo. Proprio questa sua unicità la spinge ad essere sempre sincera e schietta. Come accaduto già in vari programmi tv, ha infatti ammesso che la loro storia finì proprio quando Fellini decise di uscire allo scoperto con lei: “Ho avuto paura del quotidiano, che svilisce un po’: ‘spendi troppo, stai attenta…’ Il nostro amore è stato privo di grandi vantaggi, ma anche di grandi svantaggi”. Oltre a questo, al noto quotidiano ha rivelato anche altri interessanti retroscena inediti: da restare senza parole!

La famosa attrice lascia tutti senza parole: confessione shock

Avrete certamente capito che il noto personaggio è proprio la simpaticissima Sandra Milo. Nell’intervista, la biondissima attrice ha parlato, tra le tante cose, anche della sua vita intima. A differenza di un suo collega che di recente ha rivelato di apprezzare ancora di più certi aspetti della vita ora che ha superato gli 80 anni, lei ammette che, ad 89 anni, non è più attiva sotto le lenzuola per mancanza di tempo. “Non lo pratico perché non ho tempo. Ma il sesso senza amore non è che mi interessi molto. L’amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano”, ha detto

Ha poi raccontato di aver ricevuto da Alfonso Signorini la proposta di partecipare alla settima edizione del GF Vip che inizierà lunedì 19 settembre e che riserverà certamente tantissime sorprese. Purtroppo, però, la Milo è stata costretta a rifiutare: “Signorini me lo ha proposto, e sarei anche andata. Ma non posso per limiti di età: il prossimo anno compio 90 anni, e non c’era nessuno che volesse assicurarmi!”.

La confessione che però ha lasciato tutti a bocca aperta riguarda un gesto che mai avremmo immaginato: “Ho tentato di uccidere una persona. Era autodifesa, ma comunque difesa estrema. Resto sempre contraria alla violenza”, ha detto.

Vi sareste mai immaginati un episodio simile nel passato dell’adorabile Sandra Milo?