Dawson’s Creek, è stata un’icona all’interno della serie tv ma oggi ha stravolto completamente il suo look: come è cambiata

Uno dei personaggi chiave all’interno della serie televisiva Dawson’s Creek, oggi ha stravolto completamente il suo look: come è cambiata

La serie televisiva statunitense che a partire dagli anni ’90 ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Con ben 128 episodi e 6 stagioni, il teen drama di Kevin Williamson ha ottenuto un successo davvero clamoroso!

Una serie televisiva la cui trama ha conquistato gli adolescenti di fine anni ’90, ma non solo. Ancora oggi, sono davvero tantissimi gli appassionati del genere a rivedere tutte le puntate della serie che ha lanciato la sua ultima stagione ed il suo ultimo episodio nel 2003. Sebbene, sia quindi trascorso del tempo da quando ormai Dawson’s Creek non ha più esordito con nuove stagioni e nuovi episodi, si può dire che la serie televisiva abbia consacrato alcuni attori rendendoli amatissimi ed ‘immortali’ in quei ruoli interpretati sulla scena.

Ebbene, dal 2003 ad oggi, sono ben 19 gli anni che distanziano l’ultima messa in onda ufficiale della serie e da quel momento, gli attori delle sei stagioni non sono certamente finiti nel dimenticatoio. Una delle attrici che ha ottenuto enorme successo proprio grazie alla serie televisiva, ha ancora oggi un seguito davvero rilevante. Tanto che, a distanza di anni, ha apportato un cambio look alla sua chioma che è stato sicuramente notato. Come è cambiata negli anni? Ma scopriamo dapprima di chi stiamo parlando.

E’ stata una delle attrici protagoniste in Dawson’s Creek: come è cambiata oggi

Se parliamo di Katie Holmes possiamo indubbiamente dire che lei sia stata una delle attrici protagoniste in Dawson’s Creek a diventare tra l’altro una delle più famose sulla scena. Certamente, la bellissima attrice è famosa anche per essere stata la moglie di uno degli uomini più intriganti della storia del cinema internazionale dal 2006 al 2012. Stiamo parlando di Tom Cruise.

Come ben ricordiamo, o forse per i giovani delle generazioni odierne stiamo per fare uno spoiler, l’attrice nei panni di Joey Potter è stata al centro del triangolo amoroso all’interno della serie con i due attori protagonisti Leery Dawson (James Vaan Der Beek) e Pacey Witter (Joshua Jackson). Tutti ci siamo appassionati alla serie tv, e da allora non l’abbiamo più lasciata! Ma a distanza di anni, l’attrice ha sicuramente preso in mano la sua vita e non è certamente mancata ad altri appuntamenti sullo schermo. Ma oggi quello che più stupisce, è il cambio look che l’ha completamente cambiata. E allora tutti si chiedono, com’è oggi Katie Holmes all’età di 43 anni?

Come si può ben notare, sembrerebbe proprio che a distanza di tempo ormai da quel ruolo che le si era ricucito addosso, Katie Holmes sia cambiata moltissimo. A 43 anni rimane una donna bellissima, come si può ben vedere il tempo per lei sembra non essere trascorso. In occasione della sfilata, l’attrice avrebbe optato per un cambio look impressionante. Proprio come si vede dalla foto, sotto il cappuccio dell’abito indossato per presenziare alla sfilata Tom Ford, sbuca una chioma nero corvino ed una mini frangetta. Che si tratti di un cambio look radicale o di una scelta di stile momentanea? Ad ogni modo, Katie ci piace!