Cosa fa oggi l’ex compagna di Teo Mammucari? Com’è cambiata la vita dopo il successo

Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi l’ex compagna di Teo Mammucari? Com’è cambiata la vita della modella dopo il successo.

‘Squadra vincente non si cambia’, è proprio così che possiamo iniziare questo articolo per confermarvi che, ancora una volta, tra i giudici di Tu si que vales c’è ancora lui: Teo Mammucari! Entrato a far parte del programma a partire dal 2016, il conduttore tv si è facilmente fatto notare da tutti, diventando una delle sue colonne portanti.

In attesa di scoprire chi saranno i talenti che si esibiranno nel corso della prima puntata e se l’anticipazione shock svelata da Maria De Filippi accadrà stasera o no, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su Teo Mammucari? Qualche mese fa, ad esempio, vi abbiamo raccontato un retroscena ‘shock’ su di lui e sul rapporto con suo fratello, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Sappiamo benissimo che il buon Teo Mammucari è stato fidanzato per diversi anni con un’ex velina di Striscia la notizia. I due si sono conosciuti nel 2006 ed hanno formato una coppia di fatto fino al 2009. Che cosa fa oggi, però, l’ex compagna di Teo Mammucari? Com’è cambiata la vita dell’ex velina dopo il successo?

Com’è cambiata oggi la vita dell’ex compagna di Teo Mammucari?

Sulla vita privata di Teo Mammucari si sa davvero pochissimo. Ad oggi, sembrerebbe che l’amatissimo conduttore sia single e che non condivida la sua vita con nessuno se non con la sua splendida figlia. Fino a qualche anno fa, però, il buon Mammucari aveva una fidanzata che si era fatta conoscere nel famoso programma di Antonio Ricci e che subito ha messo tutti d’accordo. I due, come dicevamo, si sono conosciuti nel 2006, ma – qualche tempo dopo la nascita della loro unica figlia – si sono detti addio per sempre. Com’è cambiata, però, la sua vita dopo il successo? E, soprattutto, cosa fa oggi l’ex compagna di Teo Mammucari?

In moltissimi ricorderanno la bellezza di Thais Wiggers a Striscia la notizia. In coppia con Melissa Satta, la modella brasiliana ha fatto parte della grande famiglia del famoso tg satirico per tanti anni, conquistando tutti i suoi telespettatori. Com’è cambiata, però, la sua vita oggi dopo il successo? È da diverso tempo che la bella Thais non compare più sul piccolo schermo nostrano – e questo, quindi, fa pensare che abbia detto addio ai riflettori – ma cosa fa oggi? Rintracciando il suo canale Instagram, abbiamo scoperto che la Wiggers continua a svolgere la sua professione da modella. Attualmente, come recita la sua bio social, vive a Milano, anche se non perde occasione di potersi concedere qualche viaggetto per staccare un po’ la spina. Eccola oggi:

Non c’è nulla da dire: Thais era bella ai tempi di Striscia la Notizia e lo è ancora oggi!