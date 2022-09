Per il momento fa sapere che non tornerà ad Amici: colpo di scena; le sue dichiarazioni non sono passate inosservate.

È andata in onda oggi, domenica 18 settembre 2022, la prima, attesissima, puntata della nuova edizione di Amici. Si tratta dell’edizione numero 22 dell’amatissimo talent show di Maria De Filippi, che vedrà in scena nuovi allievi, pronti a dimostrare tutto il loro talento nella scuola più famosa della tv. Tanti graditi ritorni in studio, ma anche assenze.

Sapevamo già dell’addio di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, sostituiti da Arisa ed Emanuel Lo nel ruolo di insegnanti. Nelle scorse ore, però, qualcun altro ha fatto sapere che, almeno per il momento, non tornerà nell’amatissima trasmissione di Canale 5. Scopriamo di chi si tratta e cosa ha raccontato.

Non tornerà ad Amici: pesante assenza, si tratta proprio di lei

Avete seguito la prima puntata di Amici 22? Una raffica di ospiti è stata accolta da Maria De Filippi, per consegnare ai nuovi allievi la felpa della scuola più famosa della tv. Da Can Yaman a Christian De Sica, da Alessia Marcuzzi a Pio e Amedeo: una puntata ricca di emozioni, quella che ha aperto l’edizione. Edizione che si preannuncia ricca di novità, a partire dalle cattedre dei professori. Ben due new entry, che, in realtà, sono due ritorni, ma c’è chi non tornerà, o almeno non adesso.

Si tratta di Giulia Pauselli, uno dei volti più amati della trasmissione di Canale 5. La ballerina ha partecipato al talent show nel 2011 per poi diventare una professionista del programma. Programma dove ha conosciuto il suo grande amore, Marcello Sacchetta, più felice che mai negli ultimi mesi. Si, perché i due ballerini sono diventati da pochissimo genitori del piccolo Romeo Maria, nato il 30 agosto 2022. Una grande gioia per la coppia, tra le più solide e amate del momento. Ma rivedremo Giulia sul palco di Amici?

La risposta della neo mamma è stata chiara: “Si ma solo quando mi sentirò pronta fisicamente e psicologicamente”. La ballerina spiega che non è una semplice questione di numeri sulla bilancia, ma che il corpo ha bisogno di tempo per ritornare in forma, per sostenere le performances senza farsi male”.

Nelle sue stories, la ballerina ha anche aggiunto di sentirsi pronta per danzare ancora per qualche anno, per poi lasciare spazio a nuovi sogni. “È giusto prima o poi lasciare spazio al cambio generazionale e capire come la propria esperienza possa mutarsi in nuovi stimoli. Spero di tornare a ballare con dignità per poi dedicarmi al mondo dello spettacolo ma con vesti totalmente diverse”. In attesa di rivedere la meravigliosa Giulia sul palco, avete già notato i vostri allievi preferiti nella prima puntata di Amici? Quest’anno c’è talento da vendere!