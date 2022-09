“Sono stata malissimo”: Uomini e Donne, il retroscena inaspettato; le parole dell’ex tronista non passano inosservate.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova, attesissima, edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi partirà con nuove emozioni, nuove conoscenze e, ovviamente, nuovi tronisti. In attesa di conoscerli nel dettaglio, vi parliamo di una tronista che ha conquistato il pubblico diversi anni fa.

Nelle scorse ore, l’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo attraverso una serie di video condivisi nelle sue stories di Instagram. Video nei quali ha parlato del delicato momento che ha vissuto, sottolineando come, quando si tocca il fondo, bisogna aggrapparsi a qualcosa per risalire. La tronista ha replicato così ad alcuni messaggi ricevuti sui social.

Il lungo sfogo dell’ex di Uomini e Donne: “Sono stata malissimo”

“L’unica cosa che mi viene da dire è che una persona, quando sta male, non deve necessariamente piangersi addosso. Io sono stata malissimo, ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa“. Queste le parole di Teresa Cilia, storica ex tronista della trasmissione Uomini e Donne. Attraverso le sue stories di Instagram, la siciliana ha voluto rispondere alcuni messaggi che non ha gradito particolarmente.

Senza essere esplicita, Teresa fa riferimento a chi ha ‘criticato’ il suo atteggiamento dopo la rottura con Salvatore Di Carlo. I due si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne nel 2015, nel, e nel 2016 sono convolati a nozze. Una storia intensa, fatta di alti e bassi: la coppia ha partecipato anche a Temptation Island, uscendo più innamorati che mai. Stavolta, però, sembra essere arrivata la rottura definitiva per loro, che, però, non hanno reso noti i motivi della separazione. Nel suo sfogo social, Teresa rivela di aver sofferto tantissimo, spiegando, però, che a un certo punto bisogna farsi forza e rialzarsi.

“In base a quello che ho passato e ho vissuto sono convinta che i problemi gravi della vita sono altri. Penso che la salute stia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla. Quindi sempre forza e coraggio, bisogna sempre rialzarsi”, ha dichiarato Teresa. Che, quando aveva solo 24 anni, ha dovuto combattere con un tumore all’utero. “I dispiaceri ci sono nella vita, ce l’ abbiamo tutti, non sono l’unica. Però diamo il giusto peso alle cose”, ha concluso l’ex tronista, lanciando un messaggi di speranza.

In questi ultimi giorni, Teresa è particolarmente attiva sui social, dove condivide diversi momenti delle sue giornate coi suoi followers. Social dove sono non sono più presenti gli scatti di coppia con Salvatore: uno degli indizi più limpidi della fine del loro matrimonio.