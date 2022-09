Ilary Blasi con la borsetta gioiello su top e pantaloni cargo: l’abbinamento sporty chic che vi conquisterà

Sempre più attiva sui social, Ilary Blasi mostra il suo look sporty chic con pantoni, top corto e borsetta gioiello: risultato strepitoso!

Di lei in questo periodo si sta parlando inevitabilmente più del solito per via dell’inaspettata separazione dal marito Francesco Totti, ma Ilary Blasi è sempre stata e continua ad essere un’icona di stile indipendentemente dalle sue vicende private. La sua bellezza non ha mai avuto bisogno di presentazioni fin dai tempi in cui sfilò a Miss Italia o quando ballava nello studio di Passaparola nel ruolo di Letterina.

Soprattutto su questo periodo così burrascoso per lei dal punto di vista personale, la biondissima romana sta cercando di mantenere un atteggiamento il più possibile riservato. Ha evitato ad esempio di rispondere pubblicamente alla clamorosa intervista rilasciata al Corriere della Sera dall’ex capitano della Roma ed ha continuato ad apparire sui social come se nulla fosse. Di recente l’abbiamo vista ad esempio durante una serata a teatro, documentata dalle sue storie Instagram.

E, proprio come ha fatto durante le lunghe vacanze trascorse fuori dall’Italia, Ilary seguita a sfoggiare look davvero strepitosi. In queste ore ha mostrato la sua nuova borsetta super glamour. A colpire maggiormente, poi è stato l’abbinamento che la conduttrice ha scelto: stavolta, la famosa conduttrice ha puntato sullo stile sporty chic, mixando perfettamente capi comodi con il suo accessorio ‘gioiello’.

Ilary Blasi, la sua borsetta gioiello non passa inosservata: qual è il marchio e quanto costa

Fra le tante storie pubblicate ultimamente sul proprio profilo Instagram dall’ex signora Totti, sono apparse anche quelle che mostrano la sua nuova borsa Mia Bag. Sul sito ufficiale del brand, ce ne sono di vari colori, ma la Blasi ha scelto quella color oro. Il prezzo è di 129 euro. Una vera ‘chicca’ che ha fatto impazzire tutte: elegantissima ma con uno stile molto versatile, rappresenta la giusta soluzione per chi vuole aggiungere un tocco di classe anche ai look più semplici.

Ed è proprio ciò che ha scelto di fare Ilary: nell’Ig story successiva, infatti, possiamo vedere il suo outfit per intero che presenta un’impronta sporty chic, stile che negli ultimi sta conquistando anche le passerelle dell’Alta Moda.

Ilary indossa un top beige corto che lascia il ventre scoperto, un paio di pantaloni cargo di colore fango con tasche laterali e un paio di sneakers bianche. A questa mise così comoda e informale, ha poi aggiunto la scintillante borsetta, offrendo così uno spunto davvero interessante sugli abbinamenti più in voga del momento.

Anche voi siete rimasti senza parole per questa irresistibile novità mostrata sui social dell’amatissima conduttrice? Complimenti ad Ilary per il gusto eccezionale e per le idee che ci suggerisce immancambilmente!