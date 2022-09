“Non mi fanno più lavorare”: amato volto della televisione lancia l’accusa

“Per questo non mi fanno più lavorare”: l’amato volto della televisione lancia l’accusa e spiega il motivo.

Nelle ultime ore è circolata questa notizia abbastanza corposa scaturita in seguito ad un’intervista dello stesso protagonista della vicenda. Un amato volto della televisione italiana ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni a Il Fatto quotidiano. In esse ha raccontato di avere un contenzioso con la Rai.

Ma per quale motivo? Secondo le parole del famosissimo musicista nonchè direttore d’orchestra ha chiesto all’azienda i diritti di tutto quello che ha fatto in questi anni di lavoro per le diverse trasmissioni che hanno visto la sua presenza. Fino ad oggi dice di non aver ricevuto i diritti. Svela di essere stato lui, per esempio, a comporre le musiche della trasmissione La prova del cuoco che da qualche anno non è più in onda.

“Tutta la produzione musicale e le registrazioni che sono state utilizzate in quel programma, è stata realizzata da me interamente e in totale autonomia“, ha spiegato nel corso dell’intervista. Ha chiesto i diritti di quanto portato a termine e non avendo ricevuto ‘risposta’ ha avviato così un contenzioso.

Ha rilasciato un'intervista a Il Fatto quotidiano in cui ha svelato di avere in corso un contenzioso con la Rai. Sembrerebbe, secondo quanto da lui dichiarato, che l'azienda non gli avrebbe dato i diritti di quanto portato a termine in questi anni, come per esempio per le musiche del programma La prova del cuoco.

Ha chiesto a tal proposito i diritti ma nulla. Beppe Vessicchio ha deciso così di percorrere un’altra strada, per questo si è rivolto ad un giudice. Nell’intervista il direttore d’orchestra e musicista ha spiegato che per questo motivo non lo fanno più lavorare in rai: “Ed è per questo che non mi fanno più lavorare. E’ scattata la clausola (‘deterrente’ la chiamo io) secondo la quale chi ha contenziosi con la rai non può avere contratti in essere diretti con l’azienda”. Ecco, questo sarebbe il motivo per il quale non può lavorare in Rai, avendo scelto di rivolgersi ad un giudice e di avviare la contesa con l’azienda.

Vessicchio ha riferito anche che conosce molte persone che avrebbero incassati i diritti ma ci sono anche molte altre che non li hanno ricevuti. Non intende arrendersi ma vuole andare fino in fondo nonostante lui si definisca un ‘pesce piccolo’: “Desidero che la verità venga fuori, se avevo torto o meno non deve deciderlo la Rai”.