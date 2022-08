Beppe Vessicchio ha esordito in tv negli anni ’70 ma faceva tutt’altro: incredibile

Beppe Vessicchio ha esordito in tv negli anni ’70 ma faceva tutt’altro: il retroscena che non tutti conoscono.

Beppe Vessicchio è molto amato dal pubblico che da anni lo segue nei suoi progetti. E’ un arrangiatore, un musicista, un direttore d’orchestra e un compositore. Il grande pubblico lo conosce per le sue presenze al Festival di Sanremo in qualità, appunto, di direttore. E’ capitato spesso che ogni volta che il conduttore presenta l’artista in gara e ad accompagnarlo c’è Vessicchio, in sala arriva forte l’applauso del pubblico.

Anzi, spesso quando non si vede alla kermesse i telespettatori ‘chiedono’ la sua presenza. Il direttore d’orchestra ha anche svolto il medesimo ruolo ad Amici di Maria De Filippi oltre a quello di professore di canto. Per diversi anni ha affiancato la squadra degli insegnanti nel talent fino a quando ha cominciato a portare in scena solo il ruolo di direttore. Negli ultimi anni ritorna spesso nel programma come giudice per le sfide tra gli allievi. Nella ventunesima edizione lo abbiamo visto ritornare per dare un giudizio agli stessi allievi della scuola.

Oggi Vessicchio è amatissimo e tutti lo conoscono tanto che anche il suo canale instagram è molto seguito. Ma forse non tutti conoscono questo particolare retroscena: sapete come ha esordito in tv? E’ successo moltissimi anni fa.

Risale al 1975 il suo esordio sul piccolo schermo con il gruppo dei Trettré, celebre trio di attori comici e cabarettisti napoletani. Il maestro ha esordito suonando la chitarra e il pianoforte. A raccontare questo retroscena, riportato da Fanpage.it, sono stati due protagonisti del gruppo, Edoardo Romano e Mirko Setaro che lo hanno raccontato in una vecchia intervista a Rtl 102.5 News. Infatti hanno raccontato che Vessicchio completava i Trettrè ma decise poi di dedicarsi alla musica e al suo posto entrò Gino Cogliandro. Sembrerebbe che Beppe Vessicchio abbia esordito in televisione proprio con il famoso gruppo, come raccontato da Romano e Setaro, per poi lasciarlo.