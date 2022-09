Cristiano Iovino racconta la sua verità su Ilary Blasi: cosa è emerso

Dopo i rumors e le indiscrezioni, Cristiano Iovino ha voluto raccontare la verità su Ilary Blasi: cosa è emerso dalle sue parole

Le dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti nelle ultime settimane in merito ai motivi che avrebbero portato l’ex calciatore e l’ex velina a separarsi, hanno sicuramente destato parecchio clamore mediatico.

D’altronde, solamente pochi mesi fa, l’intera Italia ha appreso che la storica coppia da anni acclamata dal pubblico, ha smesso di essere una coppia. A legare in questi ultimi mesi Francesco Totti ed Ilary Blasi sono state purtroppo solamente questioni legali legate alla separazione. Diverse sono state le dichiarazioni ma anche le indiscrezioni emerse nei riguardi di entrambi. E se per Francesco Totti è ormai vero che l’ex calciatore abbia al fianco un’altra donna, diverse sono state le voci che avrebbero visto Ilary Blasi vicina ad altri uomini, stando a quello che l’ex capitano della Roma avrebbe raccontato nella sua intervista al Corriere della Sera. Tra i nomi emersi, ci sarebbe anche quello del personal trainer Cristiano Iovino. A tal proposito, il giovane ha poi voluto rilasciare una sua versione dei fatti per spiegare come stessero le cose.

Cristiano Iovino, la verità su Ilary Blasi: cosa ha fatto sapere

Nonostante le indiscrezioni emerse nei suoi riguardi, Ilary Blasi ha voluto mantenere il riserbo ed ha preferito non esprimersi se non attraverso i suoi legali i quali hanno fatto sapere che la donna si muoverà solo in difesa ed in tutela dei suoi figli. Per il resto, Ilary Blasi non ha reagito ad alcuna provocazione nei suoi confronti, nemmeno a quelle più forti del suo ormai ex marito. Ma a fare il punto della situazione, ed a rispondere a quante sono state le indiscrezioni emerse nei suoi riguardi ed in quelli di Ilary Blasi, è stato Cristiano Iovino.

L’iinfluencer ed istruttore ha voluto dire la sua verità in merito al rapporto con Ilary Blasi. Le recenti indiscrezioni, parlavano di una certa vicinanza tra i due. Ma a tal proposito, Cristiano Iovino ha voluto precisare attraverso un comunicato che quanto emerso non è frutto di una verità.

“In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo”.

Ha poi precisato inoltre che la conoscenza con Ilary Blasi è frutto di amici in comune, tra queste la sua agente Graziella Lopedota. Ad ogni modo, con queste parole, Cristiano Iovino ha voluto tirarsi fuori dalle notizie indiscrete emerse in questi ultimi tempi che lo avrebbero voluto vedere come uno dei protagonisti della vicenda.