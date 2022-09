Khaby Lame lo racconta per la prima volta: la confessione lascia tutti senza parole

Diventato una vera celebrità del web, Khaby Lame racconta al Corriere della Sera la sua nuova vita e fa una confessione alquanto inaspettata.

La chiave del suo successo arrivato fino all’America sta in una caratteristica che fin dalla notte dei tempi ha permesso all’essere umano di superare ogni ostacolo. Stiamo parlando dell’ironia, antidoto dall’efficacia straordinaria in ogni frangente della vita. E’ così che Khaby Lame, giovane senegalese cresciuto a Chivasso, ha raggiunto una popolarità da quasi 150 milioni di follower su TikTok.

Pubblicando i suoi video-reaction comici sulla celebre piattaforma cinese, ha conquistato davvero tutti fino a diventare un personaggio di spicco nel settore dell’intrattenimento anche oltreoceano. Paesi come gli Usa, il Brasile, il Messico, sono letteralmente impazziti per lui. “Ovunque mi dicevano ‘I Know you’ dalle macchine. Anche lì non posso più girare senza scorta”, racconta al Corriere della Sera in un’intervista realizzata nell’appartamento in cui vive a Milano col suo manager.

Tra i suoi progetti futuri c’è l’America, dove ha intenzione di studiare recitazione: “Sogno di diventare un attore con Will Smith ed Eddie Murphy”, ammette il 22enne nato a Dakar il 9 marzo del 2000 e che a giugno 2022 ha superato la collega Charli D’Amelio strappandole il primato di tiktoker più seguito al mondo.

Khaby Lame, la confessione che nessuno si aspettava: lo ha detto chiaramente

Sebbene la sua vita sia totalmente cambiata nel giro di poco e in maniera abbastanza insolita, il passato di Khaby Lame non è stato affatto tra i più fortunati. Da bambino, quando andava a scuola, non si sentiva accettato dai genitori dei suoi coetanei che consigliavano ai loro figli di non frequentarlo. “Stavo sempre sulle mie perché non ero ben visto dai genitori. Ero quello delle case popolari, un possibile delinquente”, rivela al noto quotidiano.

Oggi, grazie all’enorme popolarità che gli dato il mondo social dove ha addirittura più seguaci di Chiara Ferragni, Lame ha raggiunto vette inimmaginabili per lui fino a pochi anni fa. Racconta, ad esempio, che la più grande soddisfazione per lui è stata riuscire ad acquistare una casa per i suoi genitori: “Abbiamo vissuto tutta la vita in sette in due stanze, ora abbiamo una casa normale”.

Poco tempo fa è riuscito anche ad ottenere la cittadinanza italiana, a differenza di tutti gli altri componenti della sua famiglia e di tanti altri ragazzi extracomunitari. La questione generò qualche polemica a cui Khaby risponde: “Spero che anche altri ragazzi come me, miei amici, la ricevano presto. Nessuno della mia famiglia ce l’ha. Anche loro, sono in lista da tanto”.

Attualmente i suoi guadagni provengono principalmente dalle pubblicità e gli permettono di mantenersi con solo due o tre video alla settimana. Un vero sogno, insomma, ma lui si mantiene lucido e con i piedi ben piantati per terra: “La mia nuova vita è magnifica, ma io sono sempre lo stesso. Ho fatto molti lavori, non avrei problemi a tornare ad aiutare in fabbrica”.

