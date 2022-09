Gf Vip, dopo poche ore è già in lacrime: scoppia il pianto davanti a tutti; cosa è successo nella casa.

La settima edizione del GF Vip è iniziata solo da poche ore, ma già non si parla di altro. Il cast confezionato da Alfonso Signorini per questa nuova avventura ha tutte le carte in regola per diventare fortissimo: ne vedremo delle belle!

E, in queste poche ore di convivenza nella Casa di Cinecittà, sono già nati i primi dissapori, soprattutto in merito al cibo e alla spesa settimanale…ma non è tutto. C’è già chi si è lasciato andare ad un vero e proprio crollo emotivo, non trattenendo le lacrime. Cosa è successo? Vi raccontiamo tutto.

GF Vip, il concorrente è crollato dopo poche ore: non trattiene le lacrime

Sono passate solo poche ore dall’ingresso dei ‘vipponi’ nella casa del GF Vip, ma c’è già chi sente fortemente la mancanza dei propri affetti. In particolare, uno dei concorrenti si è lasciato andare ad un vero e proprio pianto liberatorio, davanti ai coinquilini.

“Mamma mia, come mi manca. È bella questa cosa, perché vuol dire che sono innamorato. Questa cosa che sento addosso l’ho aspettata tanto, e quando mi sveglio che non la trovo, o quando devo andare a dormire… mi manca un botto”. Queste le parole di Luca Salatino, che, confidandosi in giardino con Antonino Spinalbese, ha confessato di sentire già tanto la mancanza della sua fidanzata. Si tratta della dolce Soraia Cerruti, la ragazza che ha conosciuto e scelto qualche mese fa a Uomini e Donne. Un sentimento cresciuto sempre di più, che il tronista attendeva da tanto tempo. In Casa, dopo poche ore, il romano si è fatto già prendere dalla nostalgia, pur riconoscendo che questa esperienza non farà altro che rafforzare il loro legame.

Antonino ha così commentato la scena, dando supporto al coinquilino: “È bello soffrire d’amore, sarebbe meglio non soffrire, però in questo caso è una bella cosa. Immagina dall’altra parte, le stai dando un regalo stamattina nel vederti così, lo trovo romantico. Ma non farci l’abitudine!”

In giardino, sul lettino, Luca non è riuscito a trattenere le lacrime: “Se non sentivo niente, non era vita, non era amore per me”, ha dichiarato l’ex tronista, ribadendo che i momenti più difficili per lui sono quello del risveglio e prima di dormire. Il romano continua a raccontare la sua storia ad Amaurys Perez e George Ciupilan, spiegando che convive da quattro mesi con la sua Soraia. “Goditi queste lacrime amico mio, te le devi godere”, ha sottolineato Amaurys.

Il Grande Fratello sarà gentile con Luca organizzando il prima possibile una sorpresa con la sua Soraia? Non ci resta che attendere!