GF Vip, Ginevra Lamborghini e il rapporto con Elettra: spunta una verità shock nel dopo puntata

GF Vip, Ginevra Lamborghini e il rapporto con la sorella Elettra: spunta una verità shock nel dopo puntata; cosa è emerso nella casa.

Un inizio col botto, quello della settima edizione del GF Vip. Il reality più spiato della televisione è partito ieri sera, lunedì 19 settembre 2022 e, se il buongiorno si vede dal mattino, ci attendono mesi scoppiettanti.

I ‘vipponi’ scelti da Alfonso Signorini per questa nuova edizioni promettono scintille e, tra questi, c’è anche lei, Ginevra Lamborghini. Come suggerisce il cognome, si tratta della figlia del famoso imprenditore Tonino Lamborghini, sorella della cantante Elettra. E proprio con quest’ultima, Ginevra ha un rapporto tutt’altro che idilliaco. Le due avrebbero litigato da diversi anni, interrompendo i rapporti. Il motivo? A raccontare qualche dettaglio in più è stata proprio Ginevra, nel post puntata di ieri. Chiacchierando con altri concorrenti, la Lamborghini ha rivelato alcuni particolari sul difficile rapporto con la cantante di Caramello. In seguito le sue parole.

GF Vip, Ginevra Lamborghini sulla lite con la sorella Elettra:

Dopo la partecipazione saltata nel 2022, ora non ci sono più dubbi: Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti del GF Vip 7. La bolognese ha varcato la porta rossa proprio ieri sera, nel corso della prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. E, proprio a poche ore dalla sua entrata nella Casa di Cinecittà, ha aperto un argomento spinoso, che suscita particolare interesse nel pubblico. Parliamo del rapporto conflittuale con la sorella, la famosa cantante e personaggio tv Elettra Lamborghini. Qual è la reale situazione tra di loro?

A spiegarlo è stata proprio Ginevra, confidandosi con alcuni coinquilini al termine della puntata di ieri. “Tutti mi dicono il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, io penso a quanto tempo sto sprecando… Io le scrivo, ma mi ha bloccato ovunque, mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici”, ha rivelato Ginevra, spiegando che Elettra si rifiuta di trascorrere con lei anche le vacanze di Natale. La concorrente rivela che, nonostante tutti abbiano tentato in tutti i modi di farle riconciliare, Elettra è ferma nelle sue decisioni: “Ci hanno provato tutti, non c’è niente da fare. Facciamo il Natale separati dal 2019, non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, e ci ho provato a suo di lettere e di tentativi”. Ma qual è il motivo del litigio tra le due sorelle Lamborghini?

A chiederlo a Ginevra è stata Antonella Fiordelisi; ecco la risposta: “Non lo so neanche io, ma io credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, ma non è nato un litigio, c’è stata una rottura netta”. Elettra replicherà alle parole della sorella maggiore fornendo la sua versione dei fatti?