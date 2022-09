Megan ha incantato tutti ad Amici, ricordate dove l’abbiamo già vista?

Megan ha incantato tutti con la sua esibizione ad Amici, ricordate dove l’abbiamo già vista in televisione?

È iniziata sabato 18 settembre 2022 la nuova, attesissima, edizione di Amici. Si tratta dell’edizione numero ventidue del talent show targato Maria De Filippi, il più longevo della nostra televisione. Come sempre, le prime puntate sono state dedicate alla formazione della nuova classe… e che classe!

I nuovi allievi si sono esibiti soltanto una volta, ma è già chiaro che quest’anno il livello è davvero molto alto. Sono 19, al momento, i concorrenti della nuova edizione, che sono riuscita ad aggiudicarsi una felpa della scuola, convincendo almeno uno dei professori. Tra questi c’à anche lei, Megan. La ballerina ha ottenuto il banco grazie a Raimondo Todaro, che l’ha voluta a tutti i costi nel suo team. L’allieva, però, non è alla sua prima esperienza in tv: ricordate dove l’abbiamo già vista? Ve lo diciamo noi.

Amici 22, tra le ballerine c’è anche Megan: ricordate dove l’abbiamo vista in tv?

Megan Ria è una dei nuovi allievi di Amici 22 e ha incantato tutti con il suo medley: nella sua esibizione, ha dimostrato di essere ferrata in diversi stili di danza, dal latino all’hip hop. La giovane ballerina ha ammesso di voler migliorare in tutti gli stili, per essere sempre più versatile, e a darle una possibilità per studiare nella scuola di Amici è stato Raimondo Todaro. I fan più attenti, però, avranno notato che la bellissima Megan non è proprio un volto sconosciuto.

La ballerina ha infatti danzato nel video clip di Tribale, una delle hit recenti più famose di Elodie. Ma non è tutto: Megan è apparsa nel corpo di ballo di diverse trasmissioni tv di successo, da Il Cantante Mascherato a Battiti Live. Sul palco di Battiti ha ballato con diversi ex concorrenti di Amici, come Cosmary Fasanelli e Tommaso Stanzani. Da bambina è invece apparsa nello show di Paolo Bonolis Chi ha incastrato Peter Pan? Tante esperienze in tv per lei, ma la più emozionante è iniziata sicuramente qualche giorno fa, quando ha indossato l’iconica felpa della scuola di Amici? Riuscirà a tenersi stretto il suo posto e ad arrivare alla tanto attesa fase finale del serale?

Anche quest’anno, gli allievi dovranno affrontare mesi e mesi di lezioni e di prove continue. Il loro obiettivo sarà quello di dimostrare continuamente il loro talento, convincendo di volta in volta i prof e tenendosi stretto il banco. Ad Amici, si sa, le sfide sono all’ordine del giorno e in ogni momento qualcuno può prendere il posto di un allievo che ha già conquistato la maglia. Non ci resta che attendere per vedere all’opera la nuova classe di Amici 22. Noi non vediamo l’ora, e voi?