“Avrei smesso di lavorare”: tutti gli dicevano di non dire niente

Giovanni Ciacci, che ormai saprete, è pronto ad entrare nella casa del GF Vip, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato per la prima volta della malattia. Ha svelato che qualcuno voleva impedirgli di lavorare. Infatti c’è stata una persona che aveva chiesto di non invitarlo più in trasmissione. Ma è stata proprio questa persona a dargli la spinta e così ha deciso di chiamare Signorini per dirgli che era ponto. Il conduttore si è poi adoperato con Pier Silvio Berlusconi. Infatti per far entrare l’opinionista il regolamento è stato modificato perchè fino allo scorso anno chi era affetto dalla malattia non poteva accedere.

Ciacci ha raccontato che quando disse al suo allora agente di essere sieropositivo scoppiò uno psicodramma. Infatti tutti gli dissero di non dire niente perchè altrimenti avrebbe smesso di lavorare. Tanto che, come spiega, qualcuno aveva chiesto di non invitarlo più alle trasmissioni.