Giovanni Ciacci ieri e oggi: spunta una vecchia foto, mai visto così prima d’ora

Giovanni Ciacci ieri ed oggi: spunta una vecchia foto del costumista, l’avevate mai visto così prima d’ora? Resterete davvero di stucco.

È iniziata da pochissimi giorni questa settima edizione del GF Vip, eppure abbiamo già la sensazione che si rivelerà qualcosa di unico e speciale. Già nei mesi scorsi, infatti, Alfonso Signorini aveva spiegato che avrebbe fatto letteralmente il botto con queste nuove puntante, ma mai ci saremmo immaginati quello che è stato annunciato. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle!

Giovanni Ciacci è stato il primo concorrente del GF Vip ad essere stato annunciato come ‘vippone’ ufficiale. Seppure su tutti gli altri, il padrone di casa ha voluto mantenere un certo riserbo, sul famoso ed amato costumista tv non ha potuto fare a meno di svelare in netto anticipo il suo nome. Sarà per la storia che ha intenzione di raccontare o per il forte seguito che ha, fatto sta che quando è stato annunciato come concorrente ufficiale, il pubblico di Giovanni Ciacci è letteralmente esploso di gioia.

Com’è cambiato nel corso degli anni Giovanni Ciacci? Oggi – oltre che per la sua simpatia e solarità – Giovanni Ciacci è distinguibile da tutti i suoi colleghi per via della sua barba blu. Siete curiosi, però, di vedere un confronto tra ieri e oggi? Abbiamo rintracciato un suo vecchio scatto: ecco com’era da giovanissimo!

Giovanni Ciacci mai visto così prima d’ora: confronto tra ieri e oggi

Cosa ne sarà del percorso di Giovanni Ciacci all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Al momento, è ancora tutto da vedere, ma siamo certi che – come al suo solito – il costumista si rivelerà una delle colonne portanti di questa settima edizione del reality. In attesa di entrare un po’ nel vivo del programma e scoprire tutte le dinamiche del programma, siamo andati a spulciare il profilo Instagram del buon Ciacci ed abbiamo rintracciato alcuni scatti del tutto inediti. Il costumista, da come abbiamo potuto constatare, ama condividere scatti da solo o in compagnia dei suoi amici, ma ce ne sono alcuni che ci permettono di fare un confronto tra ieri e oggi.

Oggi Giovanni si mostra così, ma com’era nel passato? Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato un suo vecchio scatto. Non sappiamo a quanti anni fa risalga questo scatto, ma si può chiaramente vedere che qui il costumista è davvero giovanissimo. Siete curiosi di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Guardate un po’ qui:

Vederlo senza barba, diciamoci la verità, fa decisamente effetto. Nonostante questo ‘dettaglio’ che è completamente diverso da adesso, si vede chiaramente che Giovanni Ciacci non è affatto cambiato nel corso del tempo. Certo, qui era solo un ragazzino ed ora un uomo di successo, ma tutto sommato il tempo non l’ha affatto cambiato.