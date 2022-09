“Ci frequentiamo da un mese”: i due famosi personaggi escono allo scoperto; cosa è emerso nell’ultima intervista.

Le voci del presunto flirt tra i due noti personaggi erano nell’aria da diverse settimane. Solo qualche giorno fa, però, è arrivata la conferma ufficiale: si stanno frequentando!

Una frequentazione che, come ha raccontato la diretta interessante, è ancora alle fasi iniziali. Un po’ troppo presto per sbilanciarsi, ma, a quanto pare, tra i due si è creato un bel feeling. I fan sono già ‘pazzi’ della nuova (possibile) coppia: nascerà un nuovo amore? Ecco cosa ha raccontato l’amatissima cantante in tv.

I due amati personaggi si stanno frequentando: “È una persona che mi piace”

“Ci stiamo frequentando ed è una bella frequentazione“. Con queste parole, una delle artiste più amate del momento ha confermato la voce di gossip che da diverse settimane impazza sul web. Di chi stiamo parlando?

Della bellissima Elodie, che, ospite a Verissimo nella puntata in onda il 18 settembre 2022, ha raccontato tutta la verità sulla sua frequentazione con Andrea Iannone. I due sono stati paparazzati più volte insieme, in atteggiamenti che facevano pensare a qualcosa in più di una semplice amicizia. E, infatti, la cantante ha ammesso che i due si stanno frequentando da circa un mese. “È una persona che mi piace. Sto bene, stiamo bene, parliamo molto, ridiamo”, ha rivelato l’ex allieva di Amici durante la chiacchierata con Silvia Toffanin.

“Ci daremo la possibilità di conoscersi e poi si vedrà”, ha ammesso Elodie, sottolineando che la loro frequentazione è iniziata soltanto da un mese è che è presto per immaginare come possa andare. “Chiunque dopo un mese che esce con qualcuno ha ancora qualcosa da scoprire. È tutto da scoprire“, dichiara Elodie, che ha preferito non rispondere quando la Toffanin le ha chiesto se sente le farfalle nello stomaco. La cantante ha, però, confermato che Andrea è un ottimo corteggiatore.

La cantante ha iniziato a frequentare il motociclista dopo la fine della sua importante relazione con Marracash. Riuscirà Andrea a farle battere nuovamente il cuore? Come si suol dire, se son rose fioriranno!