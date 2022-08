GF Vip, il nuovo concorrente lascia tutti senza parole: “Sono sieropositivo”

Ha sbalordito tutti la confessione del nuovo concorrente del GF Vip: è sieropositivo, ma parteciperà ugualmente al reality.

Ormai già da tempo, Alfonso Signorini e tutta la squadra del GF Vip stanno scaldando i motori per dare inizio alla settima edizione del programma: tanti i nomi dei concorrenti ipotizzati in queste settimane, ma ad oggi non ci sono ancora certezze sull’identità di coloro che stanno per lanciarsi nella travolgente esperienza che solo la casa più spiata d’Italia può offrire.

Tutto fa supporre che si tratterà di un’edizione coi fiocchi e ricchissima di novità: dall’inedita presenza di Orietta Berti come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli alle voci su Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nuovi conduttori del GF Vip Party, senza dimenticare la clamorosa indiscrezione che vede protagonista Giulia Salemi!

Insomma, pare proprio che questo GF Vip 7 dovrebbe riservare parecchie sorprese. Il condizionale è d’obbligo perché, sebbene la curiosità sia tanta soprattutto per scoprire chi varcherà la celeberrima porta rossa, al momento ci si può solo accontentare dei rumors. Una notizia certa però è arrivata in questi ultimi giorni e riguarda il primissimo concorrente ufficiale. Lui stesso ha annunciato la sua presenza nel cast in una clamorosa intervista al settimanale Chi dove ha rivelato di essere sieropositivo.

GF Vip, la rivelazione shock del nuovo concorrente: “Ancora oggi è uno stigma sociale”

Come rivelato anche dal profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello, il primo ‘vippone’ è lo stylist Giovanni Ciacci. Intervistato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, ha confessato per la prima volta in assoluto di essere sieropositivo.

Una rivelazione che lascia tutti di stucco, visto che in tanti anni di tv si è sempre mostrato solare e con un entusiasmo contagioso. La “voglia di far casino” gli è rimasta anche dopo la diagnosi anche se, ovviamente, è stato necessario prendersi una pausa dopo la scoperta, per capire cosa gli stesse succedendo. “Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi uno stigma sociale”, dice senza filtri.

Ha detto che la sua partecipazione al GF Vip servirà appunto a portare in prima serata un argomento di cui non si parla quasi mai in tv. Ciacci ha voluto mettere l’accento sul fatto che l’Hiv “riguarda tutti, al di là degli orientamenti di ciascuno”. Ha anche ricordato giustamente che, grazie ai progressi fatti dalla medicina, oggi chi si ammala può condurre una vita abbastanza normale se non è ancora sopraggiunta l’AIDS, come nel suo caso.

Lo stylist non ha nascosto di essere stato vittima in passato di discriminazione sul lavoro e che una sua collega molto conosciuta avrebbe spinto il direttore di rete a non farlo lavorare date le sue condizioni di salute. Le avversità, però, non lo hanno abbattuto è felice di prepararsi a questa nuova avventura su Canale 5.

Complimenti al nuovo gieffino per il coraggio dimostrato rivelando la sua verità.