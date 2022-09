“Io e mio padre non ci parliamo più”: la confessione in diretta a Canale 5

Si è lasciato andare ad una confessione in diretta su Canale 5 che ha lasciato tutti di stucco: “Io e mio padre non ci parliamo più”.

Ci è capitato diverse volte di parlarvi di confessioni che lasciano tutti di stucco – l’ultima risale proprio a quella di una Vippona del GF Vip dinanzi ai suoi compagni – ma questa fatta in diretta su Canale 5 ha lasciato davvero senza parole.

“Io e mio padre non ci parliamo più”, ha detto il giovane dinanzi alle telecamere di un famoso programma tv. Inutile dirvi che la confessione in diretta su Canale 5 ha lasciato tutti di stucco. Come può un padre non parlare più con suo figlio? Si va proprio contro la legge della natura! Stando a quanto si apprende dal racconto del giovane volto Mediaset in tv, però, sembrerebbe che ci siano dei motivi da rintracciare nel passato.

La confessione su Canale 5 lascia tutti senza parole: cos’è successo

“Dopo tutto quello che ho passato, oggi tutto questo è il mio riscatto. Quindi, sono veramente felici e voglio godermelo a pieno”, è con questo parole che il giovane concorrente del GF Vip si è presentato al pubblico del reality. In effetti, la storia del giovane non è affatto semplicissima e la confessione a cui si è lasciato andare in diretta su Canale 5 mette davvero i brividi.

Nato in Romania, l’influencer trascorre i primi sei suoi anni di vita insieme a sua nonna dopo la separazione dei suoi genitori quando era piccolissimo. All’età di otto anni, poi, incontra nuovamente sua mamma, che all’insaputa del suo papà, lo porta in Italia dove inizia una sua seconda vita. Ad oggi, purtroppo, i rapporti con suo padre sono completamente inesistenti tanto da affermare che non si parlano più.

La storia del giovane George Ciupilan è piuttosto particolare, ma fa chiaramente comprendere quanto lui sia dovuto crescere troppo in fretta.

Dove abbiamo già visto George?

Così come Patrizia Rossetti ed Amaurys Perez, anche il giovane George Ciupilan non è affatto un volto sconosciuto al mondo dei reality. Oggi è un volto amatissimo di Tik Tok e, seppure la sua giovanissima età, ha tutte le carte in regola per sfondare ancora di più in questo mondo, ma forse non tutti ricordano che l’affascinante ventenne ha già preso parte ad altri due programmi tv famosissimi. E questi, vi assicuriamo, non avevano tutti i comfort di cui gode il GF Vip. Stiamo parlando proprio de Il Collegio e La Caserma. In entrambe le esperienze, il giovane George si è fatto conoscere per quello che è, mettendo facilmente tutti d’accordo.

Cosa ne sarà del percorso di George nella casa del GF VIP? La sua, come ribadito dal diretto interessato, è una storia di riscatto e dubitiamo che non venga premiata. In ogni caso, gli facciamo un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza in tv.