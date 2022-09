Gf Vip, chi è la fidanzata di Luca: “La donna mia”, e cosa fa nella vita; tutto sulla vita privata del concorrente del reality show.

Il GF Vip 7 è iniziato solo da pochi giorni ma tutto fa pensare che Luca Salatino sarà uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. Spontaneo e senza peli sulla lingua, il romano si è fatto conoscere dal pubblico attraverso la partecipazione alla passata edizione di Uomini e Donne.

Un’esperienza durante la quale ha mostrato ogni lato di sé, entrando nel cuore dei telespettatori. E della sua fidanzata! Sì, perché grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, Luca ha conosciuto quella che è diventata la sua dolce metà. I due si sono incontrati e frequentati davanti alle telecamere, ma, al termine del programma, il loro amore è diventato ancora più forte. Un amore iniziato quattro mesi fa e che prosegue a gonfie vele: dopo poche ore dall’ingresso in casa, Luca è già scoppiato in lacrime per via della mancanza della sua compagna. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore allo chef con la passione per la boxe?

Luca Salatino al GF Vip: chi è e cosa fa nella vita la sua fidanzata

Luca Salatino è uno dei concorrenti del GF Vip 7. Il simpatico romano è entrato nella casa nel corso della prima serata di questa nuova edizione, in onda lunedì 19 settembre 2022. E, sin sa subito, ha mostrato la sua solarità e la genuinità che gli ha permesso di conquistare il pubblico durante la sua avventura a Uomini e Donne. Avventura che si è conclusa a fine maggio del 2022, quando il romano ha fatto la sua scelta.

Davanti a lui c’erano, come di consueto nel format di Canale 5, due corteggiatrici, Lilly e Soraia. Ed è stata proprio quest’ultima ad avere la meglio e a uscire dalla trasmissione tra le braccia del tronista. “Vorrei che di tramonti ce ne fossero tanti altri insieme”, ha dichiarato Luca al centro dello studio, scegliendo Soraia. Una pioggia di petali rossi ha accolto la neo coppia che, da quel momento, non si è più separata. Ma cosa sappiamo della dolce Soraia?

Soraia Allam Ceruti ha 26 anni, arriva da Como ma ha origini egiziane. Come ha rivelato a Uomini e Donne, lavora come impiegata e frequenta un corso di marketing nel settore immobiliare. Grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, Soraia ha raggiunto una notevole popolarità anche sui social: il suo profilo Instagram, oggi, conta 153 mila followers. Ecco uno dei selfie condivisi proprio dalla dolce Soraia sul suo canale:

Eh si, è semplicemente incantevole! Il Grande Fratello organizzerà presto una sorpresa per Luca facendogli incontrare la sua metà?