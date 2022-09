“L’ho dovuto fare per soldi”: la nota showgirl non si nasconde e lo dice chiaramente.

Ha rilasciato un’intervista a Leggo in cui si è raccontata e ha parlato della sua carriera. L’amatissima showgirl ha iniziato da giovanissima a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nell’ultimo anno però non l’abbiamo vista con costanza sul piccolo schermo.

C’è stato un allontanamento ma adesso è pronta a far sentire nuovamente la sua presenza. In questa intervista ha spiegato che dopo Buona Domenica l’hanno messa un po’ nel dimenticatoio. Anche se, dice, in calcio d’angolo arrivava sempre il ricordo di Non è la Rai. Tornando a quei tempi racconta di aver legato molto con alcune ragazze. Fa il nome di Cristina Quaranta.

Nel corso della sua carriera ha svolto molti ruoli e c’è uno in particolare che dice di aver scelto di fare per una questione di soldi. Lo dice chiaramente senza peli sulla lingua.

“L’ho dovuto fare per soldi”: la showgirl lo dice chiaramente

Il mondo dello spettacolo è vario. Negli ultimi anni, con le nuove generazioni, ha subito un cambiamento. Ci sono nuove figure, alcune vecchie sono state cancellate, qualche programma che anni fa era in voga non va più in onda e naturalmente ogni volta emergono nuovi talenti.

C’è da dire che il cambiamento è sempre difficile da accettare in alcuni casi ma qualche volta risulta essere inevitabile. Un’amata showgirl ha rilasciato un’intervista a Leggo in cui si è raccontata apertamente. Negli ultimi tempi la sua presenza si è fatta meno sentire in tv ma adesso Laura Freddi è ritornata a spiccare. Infatti in molti l’avranno vista a Oggi è un altro giorno, dove nel programma di Serena Bortone riveste il ruolo di ospite fisso. Ebbene, Laura ha fatto parte di tante trasmissioni e in questa intervista ha raccontato di aver preso parte ad una in particolare per una questione economica.

Ha svelato di aver partecipato al Grande Fratello Vip principalmente per l’aspetto finanziario: “L’ho dovuto fare per soldi, non mi vergogno. Non lo avrei fatto e all’inizio non reggevo l’idea di stare chiusa”. Questo il motivo che l’ha spinta ad accettare. Nella casa ha inoltre avuto la possibilità di avvicinarsi ad un pubblico giovane, spiega.