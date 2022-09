Doc 3, restano senza parole i fan di Luca Argentero: cosa è appena emerso

Doc-Nelle tue mani 3, restano senza parole tutti i fan di Luca Argentero: cosa ha detto l’attore sulla serie.

Doc-Nelle tue mani è una serie televisiva italiana andata in onda per la prima volta nel 2020. La prima edizione acquistò il forte apprezzamento da parte del pubblico. Visto il buon riscontro ha fatto seguito una seconda stagione, trasmessa nel 2022. Al centro della trama c’è la storia del medico Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. E’ ispirata ad una storia vera.

Il protagonista è accompagnato da un cast con tanti nomi importanti appartenenti al mondo della recitazione. Quando la seconda stagione si concluse a marzo, Argentero aveva dichiarato ai microfoni di Super Guida Tv, in merito alla terza stagione, che questa era nel pensiero di tutti come un passaggio necessario per continuare a raccontare la storia. Naturalmente, come spiega lo stesso attore, il continuo dipende anche dagli ascolti.

“Ci sono tante serie che ho amato ma nel tempo si sono un po’ sgonfiate. Per me potremmo andare avanti anche per 20 anni se riusciamo a mantenere vivo il racconto“, aveva dichiarato. Ebbene, mesi fa, davanti ad ascolti così elevati l’idea di mettere in piedi una terza stagione è stata subito presa in considerazione e anche in atto. Negli ultimi giorni però, l’attore, che vedremo a Striscia la notizia con Alessandro Siani, mentre rilasciava un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando di questo nuovo ruolo, ha anche accennato a Doc 3. Quello che è emerso non farà piacere ai fan.

Doc 3, senza parole i fan di Luca Argentero: cosa ha detto l’attore

Luca Argentero sarà al timone per qualche settimana della nuova edizione di Striscia la notizia. Insieme a lui c’è Alessandro Siani. In un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, parlando di questo nuovo ruolo, sono arrivate alcune parole anche in merito alla serie che lo vede protagonista. Parliamo di Doc-Nelle tue mani.

La seconda stagione si è conclusa a marzo del 2022, con la prima andata in onda invece nel 2020. Visto l’alto numero di ascolti è subito arrivata la conferma di una terza stagione. Nelle ultime ore però attraverso questa intervista, è arrivata una notizia che non farà piacere ai telespettatori. A quanto pare per immergerci nuovamente nella storia di Doc dobbiamo ancora attendere un po’. Come riportato da Argentero questa potrebbe essere trasmessa nel 2024.

In molti speravano che il 2023 sarebbe stato l’anno dell’esordio. L’attore ne ha dato conferma con parole che non lasciano spazio a dubbi: “Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime”, ha spiegato. Com’è già successo tra la prima e la seconda stagione, anche per la terza bisogna aspettare un intervallo di tempo di circa due anni. Due anni che saranno ricompensati con il ritorno di Doc-Nelle tue mani e con la storia di Andrea Fanti e di tutta la sua squadra.