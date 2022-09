Più di 300 kg prima di Vite al Limite, oggi è totalmente diverso: ha realizzato il suo grande sogno, fantastico

A Vite al Limite superava i 300 kg, ma oggi è totalmente diverso: dopo lo show ha realizzato il suo grande sogno, davvero fantastico!

Per il paziente di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, Vite al Limite ha rappresentato una doppia vittoria! Non solo, infatti, è dimagrito tantissimo chili, avendo l’opportunità di sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica e di rimozione della pelle in eccesso, ma anche di realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Prima di raccontarvi cos’è successo, procediamo con ordine e scopriamo tutto quello che è accaduto in clinica.

Protagonista – insieme ad Ashley Dunn, ad oggi ancora irriconoscibile – della quarta stagione di Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan è entrato in clinica con un peso che superava di gran lunga i 300 kg ed una grande voglia di ritornare in forma. Padre di famiglia, l’uomo ha raccontato di non poter svolgere il suo ruolo da papà e da marito per via dei suoi chili di troppo. “Io e mia moglie abbiamo due figli, ma è come se lei ne avesse tre”, ha spiegato alle telecamere del programma.

Purtroppo, la sua situazione era parecchio compromessa. Per via dei suoi chili di troppo, infatti, il quarantaduenne del Maryland non riusciva a fare praticamente nulla, nemmeno la più semplice delle operazioni, e dipendeva completamente da sua moglie.

A Vite al Limite con più di 300 kg: oggi è diverso ed ha raggiunto il suo grande sogno

Speriamo tanto che la storia che vi stiamo andando a raccontare serva d’insegnamento a tutte quelle persone che hanno iniziato un percorso di dimagrimento e che, spesso e volentieri, sono sul punto di mollare. Non è assolutamente facile dimagrire ed iniziare una dieta, ce ne rendiamo conto, e non lo è stato nemmeno per il paziente del dottor Nowzaradan, ma sappiate che ogni vostro sacrificio vi ricompenserà alla grande. O, perlomeno, è proprio questo quello che è successo a Chad Dean, protagonista di Vite al Limite nel corso della sua quarta stagione.

Quando è entrato a far parte della clinica di Houston, il quarantaduenne aveva un peso che superava di gran lunga i 300 kg, ma quando ha ultimato il suo percorso era totalmente irriconoscibile. Non solo, infatti, dopo i 12 mesi previsti dal programma, la sua forma fisica aveva raggiunto dei livelli impressionanti, ma anche quando è ritornato nel programma Vite al Limite e poi la stessa era decisamente incredibile. Pensate, durante l’ultima visita col dottor Nowzaradan, il buon Dean pesava 125 kg, raggiungendo un grande record personale. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Il buon Chad, infatti, ha raccontato di essere riuscito, grazie alla sua ingente perdita di peso, a realizzare il suo sogno: acquistare una moto tutto sua.

Non sappiamo ad oggi come sia diventato e se sia riuscito a raggiungere i 95 kg, ma possiamo affermare che la trasformazione di Chad è davvero da 10 e lode.