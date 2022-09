“Sei una grande cafona e maleducata”: scontro accesissimo a Uomini e Donne, accade di tutto nello studio della trasmissione di Canale 5.

È accaduto già di tutto nelle prime puntate di Uomini e Donne. La nuova edizione del dating show di Maria De Filippi è iniziata da pochi giorni, ma non sono mancati i colpi di scena. Prime frequentazioni e primi sguardi, ma, ovviamente, anche le prime discussioni.

Discussioni anche piuttosto accese, come quella di cui vi parliamo oggi. In studio sono volate parole durissime tra le due protagoniste, che anche quest’anno dimostrano di non nutrire affatto simpatia l’una per l’altra. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, scoppia una lite shock in studio: “Cafona e maleducata”

Anche quest’anno, le puntate di Uomini e Donne si dividono in uno spazio dedicato al trono Over ed uno alle vicende del trono Classico. Un mix che appassiona il pubblico da casa, che può seguire tutti gli aggiornamenti dell’amatissima trasmissione di Canale 5. E, a proposito di trono Over, nella puntata in onda ieri, 22 settembre 2022, è scoppiata una vera e propria lite tra Tina Cipollari ed una delle dame del parterre femminile.

L’opinionista, si sa, non è una che le manda a dire, soprattutto quando al centro dello studio si siede Pinuccia! Come è nata la discussione? Maria manda un filmato che ritrae Pinuccia e Alessandro al concerto di Vasco Rossi al quale hanno partecipato nel corso dell’estate. Una bella giornata trascorsa insieme, ma ci sono stati sviluppi nel loro rapporto? La risposta è no: Alessandro non ha intenzione di andare oltre l’amicizia con la dama. Quanto Tina ha sottolineato questo aspetto, Pinuccia ha esclamato: “Le diamo fastidio, ma che male abbiamo fatto? Perché non dobbiamo volerci bene. È insopportabile”.

La dama continua rivelando che a Vigevano, il suo paese, ne dicono di tutti i colori di Tina e, ad un certo punto, le parole di Pinuccia sono state ricoperte dal ‘bip’. Non sappiamo cosa abbia detto la dama, ma la reazione di Tina non si è fatta attendere: “Maleducata, sei una grande cafona e maleducata. Qui esce fuori il meglio di quello che sei. Poi noi giovani dobbiamo avere rispetto di questa maleducata? Sei una nonna, una donna di una certa età e dovresti dare l’esempio”. L’opinionista sottolinea che Pinuccia sia arrabbiata per via di Alessandro e del fatto che quest’ultimo non voglia impegnarsi con lei: “Se la prende con me perché Alessandro la vede come un’amica e a lei rode”. Pinuccia risponde: “Sono venuta a Roma per trovare l’amore, non per sentire te. Zitta per favore, tu non ti preoccupare!”

La discussione tra le due continua per un bel po’ di minuti, confermando il fatto che tra l’opinionista e la dama non c’è assolutamente feeling. Tina sottolinea che è stata aggredita da Pinuccia soltanto perché le ha detto la verità, ma Pinuccia è sicura: “Lei ce l’ha con me. Ma non hai vergogna, basta. Io di male non ne ho fatto a nessuno”. “Tu sei una strega. Solo perché dico la verità. Alessandro la vede come un’amica, lei non lo accetta e si sfoga con me”, è la replica dell’opinionista.

Alessandro ha provato a far fare la pace alle due ‘rivali’, facendo avvicinare Pinuccia a Tina, ma, come ha sottolineato Gianni Sperti, quello non era il momento adatto per un chiarimento. Le due se ne sono dette di tutti i colori! Riusciranno ad appianare le loro divergenze nel corso delle prossime puntate o assisteremo a nuovi scontri? Non ci resta che attendere! Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni in anteprima!