Vincitrice della prima edizione di Bake off: dopo quasi 10 anni la ritroviamo così, cosa fa oggi

È stata la vincitrice della prima edizione di Bake Off, ma cosa fa oggi? Dopo quasi 10 anni dal suo trionfo la ritroviamo proprio così.

Avete già preso impegni per questa sera? Ci auguriamo proprio di no perché, a partire dalle ore 21:30, andrà in onda una nuova puntata di Bake Off. Giunto alla sua decima edizione, il talent di Real Time continua ad essere uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano.

Condotta sempre da Benedetta Parodi, vera e propria regina indiscussa del talent, la puntata di questa sera di Bake Off vedrà tutti i concorrenti cimentarsi in prove piuttosto complicate. A giudicare i loro dolci, un trio davvero d’eccezione formato da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Secondo voi, chi sarà colui che dovrà abbandonare il tendone stasera?

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione – anche se tutti si meriterebbero il trionfo – non possiamo fare a meno di volgere lo sguardo indietro e riportare alla mente la prima edizione di Bake Off. Sono trascorsi quasi 10 anni dell’esordio del talent sul piccolo schermo, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi la sua vincitrice? In tantissimi si ricordano di lei e delle sue prelibatezze, ma com’è cambiata e che cosa fa oggi?

Che fine ha fatto oggi la vincitrice della prima edizione di Bake Off?

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: parliamo della vincitrice della prima edizione di Bake Off. Tra le prime concorrenti a catturare l’attenzione dei tre giudici, la giovanissima prometer è riuscita a conquistare tutti in un vero e proprio batter baleno, aggiudicandosi il titolo da vincitrice, ma che fine ha fatto oggi Madalina Pometescu?

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della giovanissima Daniela Ribezzo – vincitrice dell’ultima edizione di Bake Off – e di come sia cambiata la sua vita dopo il programma. Cosa sappiamo, invece, sul suo conto? All’epoca della sua partecipazione al programma, la promoter aveva solo 26 anni ma già sapeva cosa avrebbe voluto fare del suo futuro: è riuscita a realizzare il suo sogno oggi? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Rintracciandola sul suo canale Instagram, non solo abbiamo constatato il suo cambio look, ma anche come è cambiata la sua vita dopo il programma. A distanza di quasi 10 anni dalla sua vittoria a Bake Off, la bella Madalina è diventata una star dei dolci! Il suo canale Instagram, infatti, è ricco di scatti che fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarli. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite. Se ai tempi del programma, la Pometescu era una promoter, ora – come si legge dalla sua bio Instagram – è una pastry chef e food blogger. Insomma, ne ha fatta di strada dopo Bake Off. Guardate, infine, com’è diventata:

Al di là del cambio look, Madalina è sempre identica, non pensate?