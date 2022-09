Cosa fa oggi la vincitrice dell’ultimissima edizione di Bake Off? Incredibile: è successo dopo il suo trionfo

È stata la vincitrice dell’ultimissima edizione di Bake Off, ma sapete cosa fa oggi? Davvero incredibile quello che è successo dopo il trionfo.

Tutti gli amanti dei dolci attendevano con ansia questo momento e sono stati più che soddisfatti! A partire dal 2 Settembre, Benedetta Parodi allieta tutto il suo numerosissimo pubblico con la decima stagione di Bake Off Italia. Avete già un vostro preferito? Difficile da sceglierlo, avete ragione! Siamo ancora alle battute iniziali e tutti, fino ad ora, stanno dimostrando di essere in lizza per il titolo di vincitore.

Per il decimo anno consecutivo, Benedetta Parodi è al timone del famoso ed amato talent di pasticceria. Insieme a Damiano Carrara, Ernst Knam, Tommaso Foglia – new entry del programma su cui vi abbiamo raccontato un retroscena del tutto inedito – e Clelia D’Onofrio in una veste studiata ad hoc per lei, il programma si appresta a conquistare il suo pubblico a suon di prove, esterne e sfide.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione, siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi la trionfatrice dell’ultima edizione di Bake Off? Parliamo di Daniela Ribezzo, splendida trentenne foggiana appassionata da sempre di dolci. Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo scoperto tutto quello che è successo alla giovane vincitrice di Bake Off 9 subito dopo il suo trionfo. Incredibile!

Incredibile quello che è successo alla vincitrice di Bake Off dopo il suo trionfo

Siamo certi che anche voi – in attesa di scoprire chi trionferà alla fine di questa decima stagione di Bake Off – non vedete l’ora di scoprire cos’è accaduto alla vincitrice della scorsa edizione. Daniela Ribezzo, seppure giovanissima, è riuscita a sbaragliare la concorrenza – e di talenti ce n’erano – riuscendosi ad aggiudicare non solo ottiene una masterclass di cioccolateria, ma anche la possibilità di condurre il suo primo programma di dolci. Insomma, un vero e proprio salto di qualità! Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Ai tempi della sua partecipazione al talent, la giovanissima trentenne era un’insegnante e ballerina, ma oggi? Come dicevamo, siamo riusciti a rintracciare Daniela su Instagram ed abbiamo scoperto tutto quello che fa oggi.

Non sappiamo se, ancora oggi, Daniela continua a svolgere la professione di insegnante e ballerina, ma possiamo affermarvi che la sua passione per i dolci continua ad essere fortissima. Oltre agli scatti da sola o in compagnia del suo fidanzato, abbiamo rintracciato diverse foto dei suoi dolci. Che bontà! Le ‘sorprese’, però, non sono finite! Terminata la sua esperienza nel talent, è successo qualcosa di incredibile: Daniela è diventata la star dei social! Con un profilo che conta quasi 35 mila followers, rientrando tra le stelle di Instagram. L’avreste mai immaginato?

Ci auguriamo che il percorso nel mondo della pasticceria di Daniela sia solo all’inizio. Anzi, glielo auguriamo!