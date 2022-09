Alfonso Signorini avrà un ruolo molto importante ma il GF Vip non c’entra

Alfonso Signorini avrà un ruolo molto importante ma non c’entra nulla con il GF Vip: di che cosa si tratta.

Alfonso Signorini è tornato al timone del Grande Fratello Vip. La settima edizione è partita lunedì 19 settembre. Al fianco del conduttore nel ruolo di opinioniste ci sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La cantante, come lui stesso ha dichiarato in diretta, è stata molto corteggiata e alla fine ha deciso di accettare.

C’è una novità, Giulia Salemi ha un ruolo tutto suo in studio, con una postazione. Ci terrà infatti aggiornati su quanto viene scritto sulle varie piattaforme social. Nella prima puntata abbiamo conosciuto una parte del cast, svelato interamente nella seconda giovedì 22 settembre. Molti sono i nomi importanti e qualcuno, in questi pochissimi giorni, ha già avuto modo di aprirsi.

Ginevra Lamborghini ha parlato del rapporto con sua sorella Elettra, raccontando fatti inediti. Anche Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua relazione con Belen Rodriguez. Alfonso quest’anno ha voluto giocare sull’effetto sorpresa e non ha svelato anticipatamente i nomi dei concorrenti. Per il conduttrice però c’è un altro ruolo importante da portare a termine e non c’entra il GF Vip. Ecco che cosa farà molto presto.

Sembra che Alfonso Signorini abbia capito come fare per far sì che il Grande Fratello Vip porti il pubblico ad avere la curiosità di guardarlo. Questo lo dimostrano gli ascolti. Le ultime due edizioni hanno avuto un seguito pazzesco tanto da decidere poi il prolungamento. Perchè ciò avviene? Varie sono le possibilità. Accade, per esempio, quando vengono a galla dei dettagli inediti o inaspettati della vita privata o professionale dei concorrenti. Durante la diretta si cerca di capire come affrontare il tema in modo tale da dare al protagonista lo spazio giusto per parlare e raccontare.

I telespettatori sembrano interessarsi a quanto succede. Naturalmente anche quello che accade in settimana accende la curiosità. Se tra dei concorrenti si apre un litigio chi lo segue vuole sapere i motivi e come si è risolto. Si formano poi le prime preferenze e ovviamente il pubblico cerca di salvare di volta in volta il preferito. Sembra che la carriera del conduttore vada sempre più veloce verso strade in salita ma c’è qualcosa, venuta a galla in queste ore, che riguarda proprio Signorini ed è ben lontana dal GF vip. A quanto pare a breve dovrà svolgere un importante ruolo: di cosa si tratta?

Ebbene, Signorini sarà il testimone di nozze di Francesca Cipriani. L’ex gieffina è pronta al matrimonio con il fidanzato Alessandro Rossi. In una storia instagram, un utente ha chiesto il nome del suo testimone e lei lo ha svelato: sarà proprio il conduttore!