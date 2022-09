“All’improvviso tutto è cambiato”: l’attrice dell’amata serie tv è diventata mamma per la prima volta e lo annuncia così.

L’annuncio della gravidanza è arrivato a marzo 2022 con un post social che lasciò tutti senza parole. L’attrice pubblicò tre foto in successione in cui è fotografata insieme al suo compagno, mentre si guardano felici. Ha tra le mani l’ecografia e nell’ultima foto è invece lui a tenerla.

Ad inizio agosto ha invece fatto sapere il sesso del bebè. Ha organizzato una piccola festicciola insieme ad amici e parenti dove l’ha annunciato, è una femminuccia. Adesso l’attrice ha dato la notizia che tutti stavano aspettando. Dopo aver mostrato i passi della sua gravidanza pubblicando degli scatti in cui si vedeva il pancino che man mano cresceva, è arrivato il momento di accogliere la primogenita tra le braccia.

Da poche ore è diventata mamma per la prima volta! L’annuncio è arrivato sempre sul suo canale social in cui ha fotografato la mano della bambina con una didascalia molto dolce: “All’improvviso tutto è cambiato…”.

E’ diventata mamma per la prima volta! L’attrice lo ha annunciato sui social pubblicando uno scatto in cui si vede la mano della bambina appena nata. La piccola è avvolta in una coperta di colore rosso. A marzo aveva dato l’annuncio della gravidanza condividendo tre foto insieme al compagno, Paul Khoury.

“Ti amo più di quanto abbia mai amato qualsiasi cosa. Non vedo l’ora di vedere condividere la tua luce, la tua passione e il tuo amore per il nostro bambino”, aveva scritto a corredo. Ashley Greene ha poi fatto sapere, ad agosto, di aspettare una femminuccia. L’annuncio è arrivato in esclusiva attraverso People, che ha riportato per prima la notizia. Questa è stata ripresa dall’attrice nelle sue storie instagram dove in alto ha scritto: “It’s a girl!“. Ashley da poche ore è diventata mamma per la prima volta. Lo ha fatto sapere ai suoi migliaia di follower condividendo uno scatto in cui si intravede la piccola mano della sua bambina.

A corredo ha scritto: “All’improvviso tutto è cambiato. In un solo istante sei venuta al mondo e tutto il resto è svanito. Nient’altro contava. L’amore in cui siamo inghiottiti non può essere spiegato, solo sentito nel più profondo dei modi. Benvenuta nel nostro mondo”.

L’attrice è piena di gioia e si sta godendo le prime ore da mamma. In basso al post ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri. Lei è molto amata ed è famosa in tutto il mondo. Ha fatto parte della saga Twilight, interpretando il vampiro Alice Cullen, personaggio che diventa molto amica della protagonista. Rispetto a come l’abbiamo vista nella serie, Ashley è completamente diversa oggi: l’avreste riconosciuta?