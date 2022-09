Amici 22, brutto colpo per il concorrente: non si aspettava tutto questo

La prossima puntata di Amici 22 riserverà una brutta sorpresa per un concorrente: nessuno se lo sarebbe aspettato, che batosta!

Amici è tornato con una nuova edizione e domenica scorsa 18 settembre è andata in onda la prima puntata della 22esima stagione del longevo talent di Maria De Filippi. Abbiamo quindi visto l’assegnazione delle maglie e dei banchi ai nuovi ragazzi che, come i loro predecessori gli anni passati, dovranno lottare con le unghie e con i denti per conservare il loro posto nella scuola.

Intanto, durante la settimana gli allievi si sono ambientati in casetta ed hanno seguito le prime lezioni. Fin da subito sono emerse le preferenze di ciascun professore per questo o quel concorrente e, come sempre, la battaglia sarà all’ultimo respiro anche tra i professori. Nel caso della danza, ad esempio, è già ‘guerra aperta’ tra la maestra Alessandra Celentano e i suoi colleghi Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

I tre hanno mostrato grandi divergenze di opinione sulla scelta degli allievi da ammettere nella scuola, quindi le premesse per un anno scolastico condito da discussioni accesissime ci sono tutte. Manca davvero poco alla puntata di domani 25 settembre e, secondo le anticipazioni fornite dalla pagina Amici News, ci sarà un colpo di scena che lascerà tutti a bocca aperta.

Amici 22, il concorrente è rimasto senza parole: accadrà in puntata

Vera istituzione del programma da circa vent’anni è senza dubbio l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano. Severa, rigida e con le idee ben chiare su cosa significhi l’arte del ballo, la nipote del grande cantautore Adriano continua ad essere un ‘osso duro’ per i ragazzi che fanno parte della storia di Amici.

Ovviamente, ogni anno la temutissima docente palesa la sua preferenza per quei ballerini classici che racchiudono tutte quelle caratteristiche a suo parere fondamentali per un danzatore professionista. Stavolta tra i suoi protetti c’è Ramon Agnelli, 21enne milanese. Il concorrente ha studiato all’Istituto Marcelline e all’Accademia Ucraina di Balletto e si è esibito nei teatri più prestigiosi al mondo come La Scala o il Metropolitan.

Stando alle anticipazioni di Amici News sulle registrazioni della puntata del 25 settembre, pare che sia proprio lui il destinatario di un severo provvedimento della Celentano. Quest’ultima gli avrebbe sospeso la maglia a causa del mancato rispetto del decoro che il ragazzo avrebbe avuto in casetta. La motivazione di tutto ciò starebbe in alcune foto nelle quali si vede Ramon in canottiera, costume e ciabatte.

Un provvedimento sicuramente troppo pesante agli occhi di molti e, a quanto pare, anche del diretto interessato. Quest’ultimo avrebbe infatti esternato il proprio disappunto di fronte ad una misura così rigida.

Non resta che attendere l’appuntamento di domenica: chissà quali ulteriori dettagli scopriremo sulla singolare faccenda!