Era un attore di Un medico in famiglia, adesso fa l’artista di strada: la sua vita è cambiata

Era un amato attore di Un medico in famiglia, ma adesso ha completamente cambiato la sua vita: ora fa l’artista di strada.

Sono tantissime le serie tv che si sono alternate sui nostri piccoli schermi e quelle che ancora dovranno alternarsi, ma ce ne sono alcune che continuano ad essere scolpite nella nostra mente. Tra le diverse che sono andate in onda verso la fine degli anni ’90, non possiamo fare a meno di ricordarci dell’amata ‘Un medico in famiglia’.

Iniziata nel 1998 e terminata definitivamente nel 2016, la serie tv targata Rai è stata una delle serie tv più viste ed amate in assoluto. In tantissimi, infatti, si sono appassionati alle vicende di nonno Libero e la sua famiglia. E, altrettanto in diversi sono stati coloro che sono rimasti parecchio delusi quando hanno scoperto che la decima stagione della serie tv sarebbe stata l’ultima.

Come dimenticare, ad esempio, la simpaticissima Cettina oppure l’amato Lele! Insomma, in queste dieci stagioni se ne sono alternati di protagonisti! L’attore di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, però, è stato quelli più amati e tra coloro che ha rivestito un ruolo principale nella gran parte della messa in onda.

L’attore di Un medico in famiglia ha cambiato vita: cosa fa oggi

Sono stati davvero tantissimi gli attori che si sono alternati ad Un medico in famiglia e che hanno reso l’amata serie tv intramontabile. Tra i tanti che i telespettatori hanno avuto la possibilità di ‘conoscere’, ce n’è uno che – ancora adesso – continua ad essere amatissimo.

Dopo aver esordito nei panni di Alberto nella famosa serie tv, il giovanissimo attore ha cavalcato l’onda del successo. Non solo, infatti, ha avuto la possibilità di prendere parte ad altre serie tv seguitissime – tra cui Provaci ancora Prof, Il belle delle donne e tante altre – ma ha anche dato vita alla sua vita in teatro. Insomma, sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio, ma non è stato affatto così. Dopo essere diventato padre, infatti, il giovane attore ha scelto di abbandonare completamente questo mondo e di dedicarsi interamente alla sua famiglia. “Questa scelta non è stata compresa dagli addetti ai lavori. Registi, produttori e casting l’hanno vista come una mancanza di rispetto”, ha spiegato l’ex volto tv a Fanpage. Ancora oggi, purtroppo, la sua vita è distante dal mondo dello spettacolo ed è molto più affine alle sue passioni. Ha, infatti, raccontato di essere un tatuatore, un artigiano ed anche un artista di strada.

“Ho sviluppato questa passione da ben prima di iniziare a recitare. È come dire che il primo amore non si scorda mai”, ha detto. Sapete, però, di chi parliamo? Proprio di lui:

Ricordate il bell’Alberto di Un medico in famiglia? Oggi il giovane Manuele continua ad essere distante dal mondo della tv, ma è riuscito ugualmente a trovare il suo posto nel mondo.