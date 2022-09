“Segreto svelato”: ecco chi sta per arrivare a Beautiful per la prima volta in assoluto; clamorosa anticipazione.

Nozze interrotte, triangoli amorosi, tradimenti shock e persino resurrezioni. In Beautiful, in ben 35 anni di messa in onda, è accaduto praticamente di tutto. I telespettatori, però, possono stare tranquilli: nella soap sono in arrivo ancora tantissimi colpi di scena sconvolgenti.

Come sappiamo, gli episodi in onda in Italia sono stati già trasmessi in America qualche mese prima. Per questo motivo, possiamo conoscere in anteprima cosa sta accadendo adesso oltreoceano. A questo proposito, la pagina social ufficiale della serie televisiva ha lanciato uno spoiler incredibile: “Segreto svelato”, si legge nella didascalia al post. Di che segreto si tratta? Dell’arrivo a Los Angeles di un personaggio che il pubblico americano conosce benissimo! Per lei sarà la prima volta in assoluto a Beautiful: curiosi di scoprire di chi si tratta e cosa combinerà? Vi sveliamo tutto!

Beautiful, clamorosa anticipazioni: “Segreto svelato”, la vedremo presto nella soap

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful ha una soap ‘sorella’ che ha tantissimo successo in America. Si tratta di The Young and The Restless, la nostra Febbre d’amore, che, però in Italia non va più in onda. Le due soap sono seguitissime e, molto spesso, si intrecciano. Si, perché i personaggi di entrambe le soap spesso fanno ‘visita’ a quelli dell’altra soap, creando degli interessantissimi crossover! Avete presente, ad esempio, la giovane Sally Spectra?

Dopo aver lasciato Beautiful, Sally è approdata proprio in The Young and The Restless, diventando protagonista assoluta delle vicende della soap. Ebbene, ben presto ci sarà un nuovo, clamoroso, ‘scambio’ tra le due soap. Prima Deacon Sharpe volerà a Genoa City, la città immaginaria dove sono ambientate le vicende di The Young and The restless, e, successivamente, a Beutiful arriverà Nikki Newman! Di chi si tratta?

A Beautiful non l’abbiamo mai vista, ma è la protagonista assoluta della soap ‘sorella’ da ben 30 anni. Soap dove, in passato, è apparso anche Deacon Sharpe per diversi anni e, in quel periodo, ha anche sposato Nikki! Tra i due, quindi, ci sono diversi conti in sospeso e verranno riaperti proprio a Beautiful! Come abbiamo già detto, Nikki apparirà in America nelle prossime puntate e per vedere questi episodi nel nostro Paese dovremo attendere qualche mese. Secondo le prime indiscrezioni, oltre che con Deacon, Nikki interagirà con diversi personaggi della soap, tra cui Eric, che in passato è apparso a sua volta in The young and the restless. Quel che è certo è che ne vedremo davvero delle belle!

La Newman è interpretata dall’attrice statunitense Melody Thomas Scott, che veste i panni del personaggio dal 1979. Noi non vediamo l’ora di vederla in azione a Los Angeles, e voi?