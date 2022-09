GF Vip, “Sto male”: il concorrente sta pensando di lasciare subito la casa dopo pochi giorni; cosa sta accadendo.

Il GF Vip 7 è iniziato solo da pochi giorni ma nella casa di Cinecittà è già accaduto di tutto. Prime discussioni, prime alleanze e prime rivalità: in poche ore, questo cast si è già dimostrato fortissimo. Per qualcuno, però, l’avventura nel reality non è iniziata nel migliore dei modi.

Sono stati giorni piuttosto duri per uno dei vipponi, che, nelle scorse ore, ha persino parlato di voler abbandonare il gioco. I coinquilini stanno provando a consolarlo e a dargli la giusta carica per affrontare al meglio questa esperienza, me il concorrente sembra essere davvero in difficoltà. Scopriamo cosa sta accadendo.

Potrebbe già lasciare il GF Vip: il concorrente rivela di voler uscire

Momenti difficili per uno dei concorrenti del GF Vip. La settima edizione del reality show di Canale 5 è iniziata solo da qualche giorno, ma per qualcuno sono già arrivati i primi ostacoli. Uno dei concorrenti sta vivendo davvero male la reclusione nella casa di Cinecittà e, nelle ultime ore, sta esternando il suo disagio. Di chi stiamo parlando?

Di Luca Salatino, uno dei concorrenti più attedi di questa edizione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua genuinità, ma i primi giorni al GF Vip, per lui, sono tutt’altro che felici. Già dopo poche ore, Luca si era lasciato andare ad un pianto liberatorio per via della mancanza della sua Soraia. E, a quanto pare, anche nei giorni successivi Luca non ha smesso di piangere. A rivelarlo è stato proprio lui, mostrandosi più insofferente che mai nelle ultime ore. Nel corso di una chiacchierata con Sara Manfuso, ieri sera Luca ha ammesso di aver pensato di lasciare la casa.

“Sono cinque giorni che piango. Sto male, non posso vivermi un’esperienza così“, ha rivelato il romano, ammettendo di essere costantemente in ansia. Principalmente, Luca sta vivendo male la lontananza dalla sua fidanzata Soraia, la ragazza che ha conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne. Ma nel pensiero dell’ex tronista c’è anche la sua mamma, che non sta molto bene. Luca ha ammesso di non riuscire a godersi questa esperienza al meglio e, ieri sera, si è lasciato andare ad una frase che ha fatto tremare i fan: “Domani chiederò ufficialmente di uscire”.

Al momento, Luca è ancora in casa, supportato dal resto dei coinquilini, in particolare Charlie Gnocchi, col quale ha instaurato un bellissimo rapporto. Tutti stanno aiutando Luca a trovare la giusta energia per tirarsi su e affrontare al meglio questa esperienza. Nelle ultime ore, inoltre, Luca è impensierito anche per via della lite con Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima ha percepito dell’interesse del romano nei suoi confronti e quando Luca ha chiarito tutto negando, il rapporto tra i due si è rotto.

Non possiamo che auguraci che il concorrente trovi presto la forza di reagire. Anche perché, sui social, tutti sono già pazzi di lui. Luca è amatissimo dal pubblico, che ne apprezza la sincerità e l’umiltà e sarebbe un vero peccato se la sua avventura si concludesse qui.

Nelle scorse ore, attraverso Instagram, anche la dolce Soraia ha voluto inviare ‘virtualmente’ un messaggio alla sua metà. “Forza amore mio, ti amo tanto lo sai”, ha scritto l’ex corteggiatrice nella sua story, dove ha postato uno scatto di un romantico bacio della coppia. Un gesto dolcissimo, che conferma il grande amore che lega i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Il Grande Fratello organizzerà una sorpresa per Luca per dargli la giusta carica per continuare? Non ci resta che attendere!