Ha cambiato vita dopo l’addio alla tv: adesso fa la cameriera

Dopo il suo addio alla tv ha completamente cambiato vita: adesso ha raccontato di svolgere la professione di cameriera, di chi si tratta.

È stato uno dei volti simbolo degli anni ’90, ma dopo aver cavalcato l’onda del successo ed essere diventata una delle protagoniste indiscusse di diversi programmi tv ha scelto di dire ‘addio’ a questo mondo. Una decisione davvero ‘clamorosa’, da come si può chiaramente comprendere, giustificata dal fatto che l’amato volto tv ha voluto dedicarsi alla sua famiglia.

Non è assolutamente il primo volto pubblico ad aver abbandonato il mondo dei riflettori dopo aver cavalcato la cresta dell’onda. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’annuncio sconvolgente dell’amato cantante, che ha scelto di allontanarsi da questo mondo e della sua passione per dedicarsi ai suoi figli. Anche la protagonista di questo nostro articolo, infatti, ha recentemente raccontato di aver dato una ‘svolta’ alla sua vita dopo essere diventata mamma e di svolgere attualmente tutt’altro lavoro.

Per quanto la vita di un personaggio pubblico possa essere bella ed invidiabile, è anche parecchio impegnativa. È proprio per questo motivo che l’ex volto di una famosa trasmissione tv ha detto ‘addio’ alla tv dopo il successo.

Dopo l’addio alla tv ha cambiato vita: oggi fa la cameriera, di chi si tratta

Ha esordito nel mondo dello spettacolo ad appena 17 anni, ma ha facilmente cavalcato la cresta dell’onda. Divenuta famosa con ben due programmi di Gianni Boncompagni ed aver vestito i panni di velina bionda a Striscia la notizia insieme ad Alessia Merz, l’ex volto tv è diventata famosissima intorno agli anni ’90, prendendo le redini in mano di diverse trasmissione sportive. Cos’è successo, poi, subito dopo? Il seguito riscontrato è stato davvero impressionante, ma l’amata showgirl e conduttrice aveva tutt’altri pensieri nella sua vita: diventare mamma. E così dopo essere convolata a nozze ed aver dato alla luce la sua prima figlia, ha scelto di dedicarsi completamente a loro.

Tutto sembrava stesse procedendo per il meglio, ma all’improvviso tutto è cambiato. Dopo aver preso la decisione di separarsi da suo marito, l’ex volto tv ha dovuto immediatamente rimboccarsi le maniche e tornare a lavorare. Ad oggi, come raccontato dalla diretta interessata, svolge il lavoro da cameriera e si dice pienamente soddisfatta di quanto fatto nella sua vita. Molto probabilmente, avrete già capito di chi stiamo parlando: Cristina Quaranta! L’ex volto di Non è la rai dopo l’addio alla tv, quindi, ha cambiato vita e si è dedicata a ben altro, ma chissà se l’attuale partecipazione al GF Vip le possa aprire altre porte nel mondo dello spettacolo. Voi ne sareste felici?

Il percorso di Cristina nella casa del GF Vip è appena iniziata, eppure ha tutte le carte in regola per rivelarsi incredibile.