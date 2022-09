Tutti l’hanno amato in ‘Capri’, ma com’è cambiata la vita di Sergio Assisi oggi? In molti se lo chiedono

Sergio Assisi è stato uno dei protagonisti di Capri, lo ricordate? In molti si chiedono che cosa faccia oggi l’amatissimo attore napoletano.

Senza alcun dubbio, anche voi non vi siete persi nemmeno una puntata di ‘Capri’. Andata in onda per la prima nel 2006, la serie televisiva ha trattenuto il suo pubblico fino al 2010 con tre imperdibili stagioni.

Ambientata a Capri, la serie televisiva raccontava le avventure di una giovanissima psicologa milanese, costretta a recarsi sull’isola campana dopo aver scoperto di essere stata nominata erede di una donna defunta, ma che lei non ha mai conosciuto. È proprio qui che, oltre a conoscere gli altri due eredi, Massimo ed Umberto, la donna molto presto si trasferisce. E dà inizio alla sua nuova vita.

Tra i protagonisti indiscussi della serie televisiva, come ricorderete, non vi è soltanto Gabriella Pession, che interpreta la psicologa Vittoria, ma anche Kaspar Capparoni, che invece veste i panni di Massimo Galiano, e Sergio Assisi, Umberto Galiano, nonché fratello di Massimo. Una serie tv, quindi, fatta di intrighi, passioni e numerosi colpi di scena, di cui in tantissimi sentono la mancanza. A proposito dell’amato attore napoletano, in queste ultime settimane è trapelata una clamorosa indiscrezione sul suo conto, ma cosa fa lui oggi?

Che cosa fa ora Sergio Assisi dopo il successo di Capri?

È stato uno dei protagonisti indiscussi di ‘Capri’, ma Sergio Assisi sia prima che dopo la serie tv ha dato vita ad una carriera tv, teatrale e cinematografica davvero impressionante. Il suo debutto, infatti, è avvenuto in teatro quando era solo un ragazzino e, molto presto, è diventato un ‘animale da palcoscenico’. Qualche anno dopo, infatti, il suo esordio sul palcoscenico, l’attore napoletano debutta sul grande schermo insieme alla mitica Lina Wertmuller. E viene scelto, infine, per diversi ed importantissimi ruoli in tv. Come dimenticarlo, ad esempio, ne ‘La Squadra’ – altra famosa serie napoletana – ‘Elisa di Rivombrosa’, ‘Capri’ e tanti altri. Com’è cambiata, però, la sua vita oggi?

A distanza di anni dall’incredibile successo di Capri, Sergio Assisi continua a svolgere la sua professione da attore, ma non solo. Oltre al teatro, di cui è uno dei maggiori esponenti, abbiamo visto l’attore napoletano nella terza stagione de L’allieva. E, proprio recentemente, nel cast de Il cantante Mascherato. Le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Alla sua professione da attore ed amato personaggio tv, il buon Assisi vi ha affiancato quella di produttore, registra e scrittore.

Insomma, dopo Capri la sua vita è decisamente cambiata. E l’ha fatto sicuramente in meglio.

L’indiscrezione che ha fatto il giro del web

Nelle ultime settimane è girata sul web un’indiscrezione clamorosa: si diceva, infatti, che l’attore napoletano avrebbe dovuto prendere parte ad un famoso reality. Ad oggi, però, non solo non è mai intervenuto in merito, ma non figura nemmeno tra i concorrenti ufficiali. Non ci resta che attendere qualche informazione in più.

Lo amavate anche voi nel ruolo di Umberto?