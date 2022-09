Mediaset, splendida notizia per la coppia: si sposano dopo 11 anni di fidanzamento

Splendida notizia per tutti gli ammiratori della coppia Mediaset: sono convolati a nozze dopo ben 11 anni di fidanzamento, favoloso.

Si sono fatti conoscere al pubblico italiano dopo aver partecipato ad un famoso programma Mediaset diversi anni fa, ma ancora adesso la coppia è amatissima. Nelle scorse ore, i due giovanissimi ragazzi sono convolati a nozze dopo ben 11 anni di fidanzamento, facendo impazzire tutti i loro ammiratori di gioia.

Tra coppie che annunciano le separazione dopo anni ed anni di matrimonio, ci sono quelle che invece hanno finalmente compiuto il grande passo e non hanno potuto fare a meno di condividerlo coi loro sostenitori. Nella giornata di Giovedì 22 Settembre, l’amata coppia Mediaset si è detta ‘si’ nella loro città natale dinanzi a tutti i loro parenti ed amici. Con una cerimonia super emozionante ed un ricevimento altrettanto da brividi, i due giovani ragazzi hanno festeggiato questo giorno nel migliore dei modi, rendendo partecipi i loro sostenitori della magia del loro matrimonio.

L’amata coppia di Mediaset è convolata a nozze dopo 11 anni di fidanzamento: favoloso!

Dopo l’acquisto del terreno dove stanno costruendo la loro casa e l’emozionante proposta di matrimonio, l’amata coppia di Mediaset ha fatto il grande passo. Sono trascorsi ben 11 anni da quando hanno iniziato a formare una coppia a tutti gli effetti, ma solo adesso i due piccioncini si sono detti ‘si’ per sempre. La cerimonia, come dicevamo, è stata celebrata a Napoli, città natale di entrambi. E il ricevimento, invece, si è tenuto in uno dei più prestigiosi e splendidi locali campani.

In tantissimi si ricorderanno di loro: Raffaela Giudice ed Andrea Celentano di Temptation Island. La notizia del loro matrimonio era già nell’aria da diverso tempo ed entrambi non hanno perso occasione di mostrare al loro pubblico i preparativi per il grande giorno. È nel giorno delle loro nozze, però, che hanno voluto rendere partecipi i loro followers della loro gioia.

Li ricordate a Temptation Island?

Dopo Temptation Island hanno ripreso in mano le redini della loro vita, ma il successo riscontrato durante il loro percorso sull’isola delle tentazioni ha fatto in modo che diventassero amatissimi. Ricordate, però, cos’è successo durante il docu-reality di Canale 5?

Andrea e Raffaela hanno scelto di partecipare a Temptation Island nel 2018 per testare il loro amore. Erano già fidanzati da diverso tempo ai tempi del programma, ma lei sentiva la necessità di dare una scossa al suo rapporto, che poi effettivamente c’è stata. Durante la sua permanenza nel villaggio dei fidanzati, infatti, Andrea si è parecchio avvicinato alla single Teresa, mettendo a rischio il suo fidanzamento.

Fortunatamente, l’amore che legava Andrea e Raffaela è stato talmente forte che ha fatto superare questo momento buio. Ed oggi, a distanza di poco più di un anno dalla proposta di matrimonio, sono finalmente diventati marito e moglie.

Auguriamo ad Andrea e Raffaela una splendida vita di coppia insieme.