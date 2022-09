Paola Turci, avete mai visto sua sorella? In questo scatto noterete la somiglianza

Avete mai visto la sorella di Paola Turci? La cantante ha pubblicato uno scatto in cui è evidente la somiglianza.

A fine agosto Paola Turci ha fatto sapere di aver avuto un piccolo incidente. Ha pubblicato sul suo profilo facebook un messaggio in cui spiegava quanto successo. Nel post disse che stava bene ma di aver subito una brutta caduta e di aver riportato un trauma cranico.

La cantante mise al corrente tutti di trovarsi in ospedale: “Ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno“. Al momento, quando riportò il messaggio, fece sapere di essere un po’ frastornata e di raccontare tutto quanto appena possibile. A causa di questo brutto imprevisto ha dovuto per forza annullare il concerto che si doveva tenere a Forlì, comunicando di fare di tutto per poterlo recuperarlo.

Oggi Paola sta meglio e sta cercando di recuperare. Più di una settimana fa ha pubblicato una serie di foto su instagram e c’è anche una in cui mostra il braccialetto dell’ospedale con il suo nome e la data di nascita. Al proposito ha scritto: “Non è il più bel bracciale che ho indossato ma chissenefrega perchè oggi potrei tornare a casa“. Tra le altre foto c’è una insieme a sua sorella, la cui somiglianza è ben evidente.

“Mia sorella, il mio angelo”: Paola Turci mostra a tutti sua sorella in uno scatto social

Paola Turci dopo la brutta caduta sta meglio ed è pronta a tornare alla sua musica. La cantautrice fece sapere di quanto accaduto il 28 agosto, scrivendo nel messaggio su facebook di aver riportato un trauma cranico. Più di una settimana fa, esattamente il 12 settembre, sul suo canale instagram ha condiviso un post con una serie di foto.

La prima la ritrae il 12 settembre dell’anno scorso. C’è lei che sorride con un cappello in testa. Nella seconda ci sono tanti bouquet di fiori: “Tanto amore”, scrive al riguardo, seguita dalla terza che fa riferimento al suo ricovero in ospedale. La cantante ha mostrato il braccialetto con il suo nome e la data di nascita, con a corredo tali parole: “Non è il più bel bracciale che ho indossato ma chissenefrega perchè oggi potrei tornare a casa”. C’è poi lo scatto con la sua amata, Francesca Pascale e in ultimo un’immagine di lei con la chitarra: “Chitarra, teatro, musica, molto presto, più forte di prima. Vi aggiorno nei prossimi giorni“. In questa serie di foto c’è un’altra che non abbiamo ancora accennato. La cantante ha pubblicato una in cui si mostra insieme a sua sorella Francesca, l’avete mai vista?

Eccole insieme! Dallo scatto si nota sicuramente la somiglianza, Paola e sua sorella si somigliano molto, hanno lo stesso sguardo e i medesimi lineamenti: “Mia sorella, il mio angelo”, scrive a corredo.