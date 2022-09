L’abbiamo visto in diverse fiction Rai e Mediaset: l’attore sarà al GF Vip

L’abbiamo visto in diverse fiction Rai e Mediaset: adesso l’attore è pronto a far parte del cast del GF Vip.

Lunedì 19 settembre parte in prima serata la settima edizione del Grande Fratello Vip. Questa, anche quest’anno, è condotta da Alfonso Signorini. Il giornalista ha voluto giocare sull’effetto sorpresa e infatti non ha ancora svelato i nomi dei concorrenti che vedremo nella casa. Negli ultimi giorni però Davide Maggio ha spoilerato chi sarà presente nel cast. Ovviamente è tutto da scoprire in diretta.

Ci sono dei personaggi del mondo dello spettacolo che sappiamo con certezza che saranno nella casa. Sono stati loro a confermare, parliamo di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Conferme arrivate attraverso interviste. Nel reality nel ruolo di opinioniste ci sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti. L’amatissima cantante è arrivata al posto di Adriana Volpe. Alla conduttrice era stato chiesto da Signorini di far parte del programma con un altro ruolo, quello di concorrente.

Si è detta spiazzata da questa richiesta dato che, come conferma in un’intervista, Signorini sapeva della sua situazione familiare. Quindi, non ha accettato e non la vedremo al fianco del conduttore. Come abbiamo accennato, l’identità dei concorrenti sembrerebbero essere state svelate attraverso un’indiscrezione. Nelle ultime ore però è giunto un nome che non era presente tra quelli rivelati. Secondo il settimanale Oggi nel cast ci sarebbe un attore dal talento incredibile e dalla carriera che può definirsi immensa: ecco di chi si tratta.

Ha recitato in diverse fiction Rai e Mediaset: adesso l’attore sarà nel GF Vip

Mancano poche ore all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Scopriremo il cast soltanto nelle prime puntate. Il conduttore ha scelto di non svelare prima, come solitamente fa, i concorrenti che vedremo nella casa. Questa volta ha voluto lasciare i telespettatori con la curiosità e soprattutto con i dubbi.

In queste settimane sono circolate tante voci e notizie sui possibili protagonisti del reality. Spesso è stato fatto il nome di qualcuno, ma è arrivata molte volte l’immediata smentita. Quindi tutti i nomi che sono stati fatti non hanno quasi mai trovato una vera e propria conferma. Nelle ultime ore Davide Maggio sembrerebbe aver svelato il cast completo ma il settimanale Oggi ha aggiunto a questi nomi, un altro. Si tratta di un attore che tutti conoscono e soprattutto tutti amano. La sua carriera è iniziata molti anni fa ed è stato spesso il protagonista di numerosi film e serie tv. L’abbiamo visto in Capri, in Elisa di Rivombrosa, L’allieva e la lista è ancora molto lunga.

Ebbene, Oggi ha fatto sapere che nella casa del Grande Fratello Vip sarà concorrente Sergio Assisi. Questo, se fosse vero, sarebbe un vero e proprio colpaccio di Signorini. L’attore è uno dei più amati dal pubblico. Per trovare conferma di questa notizia dobbiamo aspettare soltanto l’esordio del GF Vip: a voi piacerebbe vedere Assisi nel reality?