Festa grande per l’ex volto di Canale 5, annuncia di essere incinta: “Sono al mio terzo mese di gravidanza”

L’ex amato volto di Canale 5 ha annunciato di essere incinta e di essere al terzo mese di gravidanza, ma racconta la sua battaglia.

Festa grande per l’ex amato volto di Canale 5: ha annunciato sul suo canale social ufficiale di essere incinta per la seconda volta. Non è stato facile vedere esaudire questo sogno e – così come un ex volto di Uomini e donne – anche lei ha voluto raccontare la sua “battaglia”, ma adesso che è arrivato al suo terzo mese di gravidanza è pazza di felicità.

A distanza di poco più di un anno dalla nascita del suo primo figlio, l’ex volto di Canale 5 ha rivelato ai suoi sostenitori di essere nuovamente in dolce attesa. “Lo possiamo dire con maggiore serenità: sono al mio terzo mese di gravidanza”, ha detto sul suo canale social ufficiale. Tuttavia, come dicevamo poco fa, restare incinta – soprattutto per la seconda volta – non è stato affatto facile per lei. Così com’è accaduto per il suo primo figlio, anche questa volta l’ex di Mediaset ha rivelato di essere dovuta ricorrere alla medicina, oltrepassando diversi ostacoli.

L’ex volto di Canale 5 è incinta per la sua volta: cosa ha raccontato

Diventare mamma è il desiderio di tutte le donne. È proprio per questo motivo che l’ex volto di Canale 5 ha scelto di iniziare un percorso di stimolazione ormonale per diventarlo. “Il percorso della PMA è una strada quasi sempre tortuosa”, ha raccontato ai suoi sostenitori poco prima di annunciare di essere incinta per la seconda volta.

Oggi è felice di essere in attesa del suo secondo figlio, ma sul suo canale social ufficiale non ha potuto fare a meno di raccontare la sua ‘battaglia’ e sensibilizzare il suo pubblico. “Questa volta è stata più tosta perché sapevo a cosa andavo incontro”, ha spiegato.

“L’ho fatto per mio figlio perché un fratello te lo trovi per tutta la vita”, ha detto ancora Sarah Nile su Instagram, spiegando il motivo che l’ha spinta ad iniziare nuovamente questo percorso. Gli ostacoli, come racconta l’ex gieffina, non sono affatto mancati durante la PMA, eppure la forza di Sarah è stata talmente forte che ha superato ogni cosa. “Da subito inizio a nn stare bene. Nausea, vomito, senza forza, perdo 8 kg e nn mi reggevo in piedi”, ha spiegato. Nonostante tutte le difficoltà vissute, la bella Nile è riuscita a realizzare il suo sogno. Ed oggi è felice di annunciare l’arrivo del suo secondo figlio.

Inutile raccontarvi la reazione dei suoi sostenitori! In men che non si dica, il post in questione è stato bombardato di likes e commenti. In tanti, infatti, non solo l’hanno avvolta in un caloroso abbraccio, ma si sono anche congratulati per il suo enorme coraggio. E a loro vogliamo aggiungerci anche noi: complimenti, non è da tutti!

Che cosa fa oggi Sarah Nile?

In tantissimi si ricorderanno di Sarah Nile. Esordita sul piccolo schermo da giovanissima, la splendida napoletana ha conquistato tutto il pubblico di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Giorgio Alfieri, che all’epoca scelse Martina Luciani. E, qualche anno dopo, partecipò alla decima edizione del Grande Fratello. La sua esperienza nella casa di Cinecittà finì ad un passo dalla finale, ma il suo percorso è rimasto impresso nella storia per la sua amicizia con Veronica Ciardi.

Cosa fa, ad oggi, Sarah Nile? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? A distanza di anni dal suo esordio, sembrerebbe che la giovane napoletana abbia completamente detto ‘addio’ al mondo della tv e dei riflettori e che si dedichi a tutt’altro. Attualmente – come si legge anche dalla sua bio Instagram – è una beauty advisor presso una nota clinica campana.

Insieme da diversi anni e sposati dal 2017, Sarah e Pierluigi si apprestano ad allargare laloro famiglia. Ed è a loro che vanno i nostri più sinceri auguri.