La fa cadere durante la trasmissione: imbarazzo in studio

Il conduttore fa cadere la sua ospite durante la messa in onda della sua trasmissione: forte imbarazzo in studio, cos’è successo.

Chi lo dice che durante la messa in onda dei nostri amati programmi tv non possa accadere nessun imprevisto? Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato lo spiacevolissimo inconveniente accaduto alla conduttrice mentre conduceva tranquillamente la puntata del tg. Quello che è successo nell’amata trasmissione nostrana, però, è davvero impensabile.

Tutto si sarebbe immaginato fuorché quello che poi è realmente accaduto! Un vero e proprio momento di imbarazzo nello studio tv per il conduttore, che si è immediatamente prodigato a chiedere scusa alla vittima dell’accaduto, ma anche per tutto il pubblico che non sarebbe aspettato un epilogo del genere.

Tra microfoni aperti, gaffe in diretta e piccole frecciatine, non è assolutamente la prima volta che vi raccontiamo dei momenti di imbarazzo vissuti in una trasmissione tv davanti agli occhi di tutti. Stavolta, però, la questione è decisamente differente e lascia tutti interdetti. Avete visto cos’è successo? Il conduttore ha fatto cadere una sua ospiti: davvero clamoroso!

Momento d’imbarazzo nella famosa trasmissione tv: è successo l’impensabile

Il conduttore della famosa trasmissione tv non si sarebbe mai aspettato che, nel bel mezzo di un balletto con la sua ospite, sarebbe cascato a terra. Un momento d’imbarazzo, da come si può chiaramente comprendere, e che è completamente rimbalzato su tutti i social. Cos’è successo?

Stiamo parlando di Bella Mà, il nuovo programma di cui Pierluigi Diaco ha assunto le redini in mano dopo ‘Io e te’. Si tratta di una trasmissione che mette a confronto due generazioni, ma che permette a diversi personaggi dello spettacolo di raccontarsi come mai prima d’ora. È proprio questo quello che è successo a Carmen Russo nel corso della puntata durante cui è stata ospite.

Terminata la sua intervista, Carmen Russo si è esibita sulle note del Tuca Tuca insieme al conduttore. Tutto sembrava stesse procedendo per il meglio, ma molto presto è successo qualcosa di impensabile. Nel momento del ‘classico’ casquet, infatti, il conduttore tv non ha saputo reggere la ballerina, facendola cascare. “Carmen, ti sei fatta male? Oddio, stai bene? Che figura!”, ha detto il buon Diaco visibilmente imbarazzato.

Tutto si è risolto per il meglio e nessuno dei due si è fatto male, ma immaginiamo che l’imbarazzo deve essere stato tantissimo.